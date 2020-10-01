Налоговые каникулы для предпринимателей предложено продлить до 2024 года

Глава Чувашии Олег Николаев провел заседание Координационного совета по развитию инвестиционной и предпринимательской активности, защите прав предпринимателей с участием представителей бизнес-сообщества и руководителей муниципалитетов.

В центре обсуждения стоял вопрос о планируемых изменениях в законе о вопросах налогового регулирования в республике. Их представил первый вице-премьер — министр финансов Михаил Ноздряков. Предлагаемые поправки предусматривают ряд новых и продление уже действующих налоговых льгот для бизнес-субъектов. В частности, федеральным центром регионам дано право продлить налоговые каникулы для индивидуальных предпринимателей. Министр предложил воспользоваться данной преференцией, продлив каникулы в республике до 2024 года. Поддержано и предложение ректоров ведущих вузов республики по применению льготного налогообложения для студенческих общежитий. В общей сложности объем намечаемых налоговых льгот оценивается в 300 млн рублей.

На заседании обсудили результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации. По итогам 2019 года Чувашия заняла в нем 38 место. Вице-премьер — министр экономического развития и имущественных отношений Дмитрий Краснов остановился в докладе на главных направлениях оценки регионов и обозначил проблемные точки. Для улучшения инвестиционного климата необходимо повысить эффективность процедур по выдаче разрешений на строительство и подключение к сетям, сократить сроки постановки земельных участков на кадастровый учет. Традиционной проблемой является неудовлетворенность предпринимателей количеством проверок. Вице-премьер заметил, что первоочередные меры должны быть направлены на снижение административного давления и исключение избыточного государственного регулирования.