В муниципалитетах Чувашии ведется масштабная работа по постановке на учет бесхозных зданий и сооружений

В республике, по данным Минэкономразвития, сейчас более 3 тысяч бесхозяйных объектов капитального строительства, из них более четверти — сооружения газового хозяйства. По словам министра Дмитрия Краснова, в течение месяца в еженедельном формате главы районов отчитывались, как идет работа по выявлению бесхозяйных объектов и постановке их на учет. Хорошо сработали в Батыревском, Канашском, Порецком, Шумерлинском, Яльчикском и Янтиковском районах, а также в Чебоксарах и Алатыре. Есть в списке и аутсайдеры. Ни один бесхозяйный объект из 22 выявленных не поставлен на учет в Шумерле. Вяло идут дела и в Новочебоксарске: из 403 объектов на учет тут поставлено только 10.

Дмитрий Краснов предложил главам муниципальных образований мобилизовать свои силы и до 19 октября представить планы-графики. Предложение министра поддержал Глава Чувашии, обратив внимание на то, что в республике ведется активная работа по модернизации тепловых сетей, коммунального хозяйства, важно включить в этот процесс и газовые сети. Олег Николаев подчеркнул — это приоритетное направление сегодня. Муниципалитет, поленившийся вовремя поставить на учет бесхозяйный объект, рискует в будущем остаться без газа.