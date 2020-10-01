Можно ли стать владельцем заброшенного дома, если прожить в нем 15 лет?

Заброшенные дома в деревнях или дачных товариществах сегодня не редкость. Правда ли, что прожив в таком доме 15 лет, можно совершенно законно стать его собственником?

Людмила Сергеева, Чебоксары

Если жилой или дачный дом пустует, это еще не значит, что он бесхозен, ответила нам начальник отдела правового обеспечения Управления Росреестра по Чувашской Республике Татьяна Захарова. Вполне возможно, есть наследники, которые могут объявиться спустя годы. Или вернутся сами собственники, в свое время уехавшие в город, а на старости лет решившие вернуться в родные пенаты. На самом деле недвижимость бывает бесхозной крайне редко, поэтому самовольно вселяться в заброшенные дома не рекомендуется.

Необходимо понимать разницу между бесхозяйным имуществом и заброшенным. В первом случае собственник неизвестен либо отказался от недвижимости. Во втором — владелец известен, но его не удается найти. Так или иначе, въезжая в пустующий дом, вы рискуете быть выселенным.

В Гражданском кодексе действительно есть статья, которая предполагает, что спустя 15 лет после владения и пользования домом можно получить право собственности на него. Но не стоит трактовать эту норму дословно. Чтобы дом стал вашим на законных основаниях, надо обращаться в суд. Там необходимо доказать, что вы сделали все возможное, чтобы найти потенциального владельца «заброшки» или возможных наследников. И только после этого въехали в дом.

Кроме того, очень важно иметь документы, подтверждающие, что вы непрерывно, открыто и добросовестно содержали дом все эти годы. Это могут быть договоры с поставщиками коммунальных служб, квитанции об оплате услуг ЖКХ, договор о ремонте дома и акт выполненных работ. Это не всегда возможно, потому что организации, предоставляющие коммунальные услуги, вправе заключать договоры на обслуживание только с собственниками или арендаторами. Будьте готовы предъявлять в суде неопровержимые доказательства.

На практике не все судебные процессы заканчиваются в пользу гражданина, пожелавшего стать собственником заброшенного дома. Если исковое требование все же удовлетворено, следует обратиться в Росреестр для регистрации права на дом. А в случае, когда сведения о данном объекте отсутствуют в Едином государственном реестре недвижимости, необходимо еще поставить дом на кадастровый учет на основании технического плана, который готовит кадастровый инженер.

Местная администрация спустя год с момента, когда было установлено, что у дома нет правопреемников, подает заявление в суд о признании недвижимого имущества выморочным и о признании права на него за муниципалитетом. Выморочное имущество — дом, надворные постройки и земельный участок под ними — после положительного решения суда включается в жилищный фонд социального использования муниципального образования.

Что касается бесхозяйных объектов, то тут тоже не обойтись без обращения в суд. Местные власти опять-таки через суд добиваются признания за недвижимым имуществом права муниципальной собственности. После этого заинтересованному в доме лицу надо будет обратиться в орган местного самоуправления для выкупа дома.

Самый быстрый и наименее хлопотный способ — это найти собственника или его наследников и приобрести дом по договору купли-продажи. Но надо иметь в виду — если наследник еще не вступил в свои права, потребуется время для оформления наследства.

Артем Сироткин

Фото facebook.com: Это только кажется, что заброшенный дом никому не нужен. На самом деле у него почти наверняка есть законный владелец, который однажды предъявит свои права.