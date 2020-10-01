Для юных айтишников в стране откроются 340 «IT-кубов»

Кодить на Python и Java, создавать свои мобильные приложения и игры, использовать нейросети для «прокачки» компьютерного зрения — всему этому и не только школьники могут научиться в центрах «IT-куб», которые создаются в рамках нацпроекта «Образование».

Такие «кубы» будут в каждом регионе, а всего по стране — 340. Обучение для ребят бесплатное, нужно только постараться поступить на одно из направлений — от системного администрирования до программирования.

Открывшийся 1 сентября «IT-куб» в Тамбове уже заполнен под завязку — заняты все 400 плановых мест. Между тем школьников продолжают принимать. «Сейчас школы из-за профилактики коронавируса перешли на двухсменное обучение, перешли на него и мы, — говорит управляющий «IT-кубом» Василий Шиндяпин. — Утром к нам приходят дети, у которых уроки начинаются после обеда, и наоборот».

К стандартным учебным программам — программирование на Python, разработка виртуальной и дополненной реальности, создание мобильных приложений, системное администрирование и программирование робототехники — в Тамбове добавили шахматы.

«Эта игра развивает необходимый программисту стиль мышления. Шахматист просчитывает варианты своих действий в зависимости от ходов противника. По тому же принципу пишутся алгоритмы для компьютера», — поясняет специалист.

В Чувашской Республике продолжаются занятия в «IT-кубе. Канаш» на базе Канашского педагогического колледжа. Руководитель «IT-куба» Анна Кешко признается, что до сих пор ей трудно поверить, что в небольшой город с населением в 40 тысяч человек пришли такие крупные образовательные проекты, как «IT Школа Samsung» или «Яндекс. Лицей». «Без нацпроекта такого бы никогда не случилось», — добавляет она.

За прошлый год обучение в «IT-кубе» прошли 400 детей от 5 до 18 лет. В этом году планируется набрать уже 600. В центре работают двенадцать преподавателей. И это не школьные учителя информатики, а практикующие программисты. Таково было одно из требований образовательных школ.

Для детей это профпробы. При желании в один год подросток может пройти обучение на системного администратора, в другой — на разработчика на Python. «Окончив школу, он может не пойти на программиста, а пойти, к примеру, на врача. Но при этом он будет иметь внушительный бэкграунд в виде IT-знаний, который позволит ему стать специалистом совершенно иного уровня», — убеждена Анна Кешко.

Антон Валагин,

Евгений Петров,

Ксения Семенко

Фото ВКонтакте

После пройденного в «IT-кубе» курса системного администрирования «юный сисадмин» не только сможет помочь родителям или знакомым наладить домашнюю оргтехнику, но и легко найдет работу на время обучения в институте.