8 медалей завоевала Чувашская Республика на чемпионате WorldSkills Russia-2020

В VIII Национальном чемпионате WorldSkills Russia-2020 команда Чувашии удостоена 3 золотых, 1 серебряной и 4 бронзовых медалей. Еще 21 медальон за профессионализм обеспечил республике 11 почетное место среди 83 субъектов Российской Федерации – участников чемпионата. Об этом сообщает Минобразования Чувашии.

Награждение победителей прошло онлайн. В пятницу в рамках национального проекта «Образование» состоялся всероссийский телемост, который в Чувашии был организован на базе Межрегионального центра компетенций – Чебоксарского электромеханического колледжа.

Напомним, что финал VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) проходил с 6 по 21 сентября. Соревнования были организованы в гибридном формате, сочетающим дистанционные и онлайн-технологии с традиционными соревнованиями на конкурсных площадках колледжей и техникумов страны.

Участниками финала стали более 3 тысяч конкурсантов, в том числе около 1 тысячи юниоров, среди которых у Чувашии также есть «золотой» победитель — ученица средней школы № 64 г. Чебоксары Дарья Жевалюкова. Ранее мы писали, что она стала лучшей в России в компетенции «Поварское дело» Национального чемпионата WorldSkills Russia-2020 «Молодые профессионалы».

Фото: obrazov.cap.ru