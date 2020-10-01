В России состоялось масштабное экологическое тестирование

Десятки регионов страны, порядка 60 крупных офлайн-площадок и тысячи просмотров в Яндекс.Эфире. Напутствовали участников «ЭкоТолка» известные спикеры: от Николая Дроздова до главы Минприроды России Дмитрия Кобылкина

Жители регионов России проверили свои знания в области экологии и охраны окружающей среды. Уникальное событие – Всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк» – состоялось сегодня, второго октября, при поддержке Минприроды России и Госкорпорации «Росатом». Центральной площадкой стал первый ботанический сад в истории страны — «Аптекарский огород», где собрались 120 участников и сами «экзаменаторы».

Вопросы теста зачитывали глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин, исполнительный директор ассоциации «Чистая страна» Руслан Губайдуллин, известный телеведущий, профессор МГУ Николай Дроздов, депутат Госдумы и член Президиума Московской городской организации Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов, глава Комиссии по экологии и окружающей среде Общественной палаты РФ Елена Шаройкина.

«Это наш первый уникальный опыт проведения масштабного экологического тестирования, – отметил министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин, который участвовал по видеосвязи. – Сегодня мы уделяем пристальное внимание формированию экологической культуры в стране, начиная с самых юных россиян». Министр также пообещал ответить на вопросы «ЭкоТолка» вместе с остальными сотрудниками Минприроды России.

Важность акции подчеркнул и Вячеслав Фетисов, отметив, что «настало время восстанавливаться и дать природе шанс». Спикер от Госкорпорации «Росатом» — оператора национального проекта «Экология» – Андрей Лебедев акцентировал внимание на важности осознанного производства и потребления, внедрения самых передовых технологий.

Николай Дроздов как профессор МГУ и опытный телеведущий профессионально и с юмором комментировал варианты ответов, которые зачитывал. И выразил надежду, что каждый из участников «получит пятёрку».

На вопросы спикеров отвечали не только гости мероприятия в «Аптекарском огороде». В режиме онлайн к тестированию присоединились площадки в регионах — всего порядка 60. Трансляция мероприятия проходила в Яндекс.Эфире и на телеканале 1ЭКОТВ.РФ. За первый час число участников превысило более 5,5 тысяч человек. Имена победителей 2020 года будут опубликованы 16 октября на сайте нацпроектэкология.рф. Остальные смогут подтянуть свои знания к следующему тестированию, говорят организаторы. Всероссийская образовательная акция «ЭкоТолк» станет ежегодной.

Тест всё ещё доступен по ссылке: ecologyofrussia.ru/ecotalk2020/

#ЭкоТолк #нацпроектэкология