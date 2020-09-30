Владыка Савватий: В церкви нет ни чуваша, ни русского

Митрополит Чебоксарский и Чувашский ответил на вопросы журналистов

На свою первую пресс-конференцию Высокопреосвященнейший Савватий пришел с небольшим опозданием в пару минут — у него очень плотный график, за время отсутствия в епархии митрополита накопилось много дел и вопросов, требующих решений. Но архиерей все же нашел время, чтобы встретиться и с журналистами. Встреча началась неформально, владыка приветливо всем улыбнулся, со всеми поздоровался и пригласил пройти в свой кабинет.

Среди вопросов, заданных главе митрополии, первым был о планах на будущее.

По словам владыки, ему близки традиции, сложившиеся при покойном митрополите Варнаве, но время требует использования современных технологий, и нужно действовать в соответствии с ними. «Владыка Варнава был человеком святой жизни, но будучи представителем старого поколения, управлял епархией так, как привык», — сказал митрополит Савватий. Сейчас необходимо изменить стиль работы епархиального управления, провести интернет-сеть, установить программы 1С для бухгалтерии. В ближайших планах — ремонт в здании епархиального управления (оно было построено в 1988 году, и с того времени ни разу не ремонтировалось).

В Русской православной церкви сегодня развивается социальное служение. «Мы больше внимания будем уделять различным социальным проектам, — сообщил владыка Савватий, — потому что церковь призвана трудиться во имя милосердия и добра. Будем работать со слабозащищенными слоями населения, по возможности оказывать поддержку».

По его словам, в такой помощи нуждаются многие. Например, женщины, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Часто они остаются на улице, без работы, с детьми на руках. Для них необходимо создавать приюты, пункты временного пребывания.

Митрополит собирается сотрудничать со СМИ, в планах — активизировать работу информационного отдела епархии. Одним из направлений его деятельности будет выпуск различных радио- и телепрограмм. «Нужно найти людей-энтузиастов, которые будут этим заниматься», — подчеркнул владыка.

На пресс-конференции журналисты задавали много разных вопросов, и на все глава Чувашской митрополии старался дать максимально точный и полный ответ. Не обошли стороной тему интернета и соцсетей в нашей жизни, тем более что владыка — их активный пользователь. «Интернет, телевидение, компьютер — это не добро и не зло», — считает митрополит Савватий.

Соцсети «засасывают», потому что человек начинает подменять виртуальную жизнь реальной. Но если правильно подходить к соцсетям, можно извлечь оттуда много полезного. «Возьмем хотя бы нож, — привел пример владыка, — им можно убить человека, а можно нарезать хлеб. Все зависит от того, как к этому относиться, как это использовать».

Когда разговор зашел о проблеме сохранения чувашского языка, митрополит Савватий отметил, что его очень удивляет то, что многие сегодня стесняются своего родного языка и стремятся его забыть или не использовать.

«Я был очень удивлен однажды, еще будучи юношей, — вспоминает митрополит Савватий, — когда на Казанском вокзале в Москве увидел двух девушек, со страшным чувашским акцентом разговаривавших на русском. Это было мне смешно, с одной стороны, а с другой стороны, горько. Ну почему? Почему наши соседи, наши братья татары не стесняются, гордятся тем, что они представители своего народа, а мы относимся к своей национальности так, как будто мы изначально виноваты в том, что мы чуваши?»

При этом митрополит Савватий подчеркнул, что «в церкви нет ни чуваша, ни русского». Есть только православные. Перед Богом все равны. Задача церкви не в поддержке национализма, а в том, чтобы донести слово Божие до народов мира на максимально понятном для них языке.

Больше часа длилась оживленная беседа в здании Чувашской митрополии. Не обошлось и без неожиданностей — в этот же день решил нанести визит владыке депутат Государственной Думы России Анатолий Аксаков. Участники пресс-конференции встретили его в приемной митрополита. Все вместе сфотографировались на память.

Остается только пожелать митрополиту Савватию успехов в осуществлении задуманных планов. Ведь действительно работа предстоит немалая.

Фото Олега Мальцева