Глава Рособрнадзора опроверг слухи о готовящемся переходе на дистанционное обучение

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В новом учебном году школьники Чувашии вернулись к привычному режиму учебы. Глава Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что перевода на дистанционное обучение из-за коронавируса не будет.

«Мы все надеемся, что никаких вторых волн и второй такой масштабной волны дистанционного обучения не будет. Снова очень много мифов и домыслов вокруг этого», — цитирует руководителя ведомства пресс-служба Минобразования Чувашии.

В настоящее время в школах Чувашии работает «утренний фильтр», а в течение дня соблюдаются все необходимые меры для защиты детей и сотрудников школ в условиях пандемии COVID-19. Для сокращения контактов учащихся организовано несколько входов, а уроки и перемены проходят для каждого класса в разное время.

Опубликовано: 15 сентября 2020 г.


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