Старейшина чувашских дубрав пока на четвертом месте голосования по выбору дерева года России

Четвертую позицию в списке претендентов на звание «Российское дерево года 2020» занимает старейшина чувашских дубрав — Ильинский дуб в Моргаушском районе. Напомним, конкурс стартовал еще в мае. На звание дерева года претендуют 12 участников. Чувашский дуб — под № 4. Однако на несколько тысяч голосов его «обгоняют» дагестанский платан, дубы Белгородской и Брянской областей. А ведь чувашский исполин старше своих конкурентов: ему 369 лет, а обхватить его могучий ствол могут 6 человек. У жителей Чувашии есть еще полмесяца, чтобы поддержать символ своей республики в юбилейный для нее год.

Проголосовать можно на сайте rosdrevo.ru до 1 октября 2020 года: нужно лишь кликнуть на участника, поставить галочку в окошке «Я не робот» и нажать кнопку «Голосовать».

Фото Елены Тры