В Чебоксарах состоялся «диалог на равных» с чемпионом мира по боксу Григорием Дроздом

Ледовый дворец «Чебоксары-Арена» снова стал центром «нехоккейного» вида спорта. На этот раз – бокса. В Чувашию приехал Григорий Дрозд, не только чемпион мира по профессиональному боксу, но и зампредседателя Общественного совета при Минспорта России, эксперт Общественной палаты. Однако визит известного спортсмена связан больше с деятельностью федерального Агентства по делам молодёжи. Именно это ведомство запустило образовательный проект «Диалог на равных», который и прошел во дворце.

Сам проект существует уже три года. Запущенный в 2017 году, он превратился в одну большую дискуссионную площадку, на которой студенты российских вузов провели сотни встреч с известными людьми, добившимися успехов в разных областях.

На беседу с Григорием Дроздом пришли десятки активистов. Такое внимание республиканских спортсменов к этой встрече было вызвано еще и тем, что модератором на ней выступил руководитель Минспорта Чувашии Василий Петров.

Григорий Дрозд в самом начале передал участникам «диалога» привет от генерального секретаря Федерации бокса России Умара Кремлёва. Чемпион мира по боксу назвал спорт «социальным лифтом, с помощью которого можно развиваться в разных сферах жизни, в том числе и социальной”. Он напомнил, что к 2030 году не менее 70% населения страны должны регулярно заниматься спортом.

Министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров продолжил эту тему и рассказал о мерах по популяризации физической культуры в республике. «СЧ» уже сообщала об Указе врио Главы Чувашии Олега Николаева, предоставляющем людям старшего поколения еще больше возможностей вести здоровый образ жизни, увеличив число бесплатных тренировок для пенсионеров. Но, как отметил министр, не забывают в республике и о спортсменах, вошедших в сборные команды России. Им полагается специальная стипендия.

В разгар интересного разговора Василий Петров привел Григория Дрозда в пример того, что спорт помогает не только сделать «спортивную карьеру, но и стать таким человеком, который думает о спорте и помогает принимать нужные законы, чтобы всем жилось хорошо».

…Торжественная минута наступила уже в конце, когда объявили о вручении грантов от Федерации бокса России отделениям бокса МБУ «Спортивная школа имени олимпийского чемпиона В.П. Воронкова» и АУ ДО ДЮСШ «ФСК «Мариинский» имени Е. Николаевой. Теперь в двух городах Чувашии, Канаше и Мариинском Посаде, появятся тренировочные залы с новым современным спортивным оборудованием.

Григорий Дрозд, чемпион мира и Европы, заслуженный мастер спорта России по тайскому боксу:

«Я приезжаю в Чувашию уже не в первый раз. И за это время мне довелось познакомиться с прекрасными тренерами, спортсменами-легендами российского и мирового бокса. Сегодняшняя встреча прошла замечательно, публика очень активная, а заданные вопросы — актуальны и интересны. Это мне очень нравится. Надеюсь, что юные спортсмены из моих ответов почерпнули что-то важное для себя».

Николай Архипов