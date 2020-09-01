В пятницу и субботу школьников отправят на «дистанционку»

В дни выборов Главы республики и депутатов ЧГСД, с 11 по 13 сентября, школы Чебоксар, в которых расположены избирательные участки, временно перейдут на «дистанционку», информируют в столичной администрации. С понедельника образовательный процесс продолжится в них в обычном режиме. К этому времени во всех школах проведут дезинфекцию помещений, так что волноваться за безопасность детей не стоит, отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Детские сады будут работать в штатном режиме. Исключение касается детсадов № 118, 205 и 203, в которых расположатся избирательные участки. На время выборов детей распределят в другие корпуса этих же дошкольных учреждений.

В дистанционном режиме учебу в дни выборов организуют во всех образовательных учреждениях республики, где будут находиться избирательные участки, отметили в Минобразования республики.