В пятницу и субботу школьников отправят на «дистанционку»

Автор: Ольга КазаковаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

В дни выборов Главы республики и депутатов ЧГСД, с 11 по 13 сентября, школы Чебоксар, в которых расположены избирательные участки, временно перейдут на «дистанционку», информируют в столичной администрации. С понедельника образовательный процесс продолжится в них в обычном режиме. К этому времени во всех школах проведут дезинфекцию помещений, так что волноваться за безопасность детей не стоит, отметил глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков. Детские сады будут работать в штатном режиме. Исключение касается детсадов № 118, 205 и 203, в которых расположатся избирательные участки. На время выборов детей распределят в другие корпуса этих же дошкольных учреждений.
В дистанционном режиме учебу в дни выборов организуют во всех образовательных учреждениях республики, где будут находиться избирательные участки, отметили в Минобразования республики.

Опубликовано: 9 сентября 2020 г.


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