Чувашпотребсоюз отметил столетие со дня основания

Создан вместе с республикой

Вереница хлебных фургонов, молоковозов и автолавок выстроилась в пятницу на Красной площади Чебоксар. Через стеклянные витрины передвижных сельских магазинов, врио Главы Чувашии Олег Николаев, члены правительства республики и депутаты с интересом изучали ассортимент — от свежего хлеба до соков и овощных консервов. С такой практической нотки начался праздник, посвященный 100-летию со дня образования Чувашпотребсоюза.

Выставка достижений продолжилась и в фойе Чувашского драматического театра. Аппетитные колобки шыртанов и копченые ребрышки, румяные пироги и пышные караваи, соленья и маринады, глазированные пряники, изысканные пирожные… Эти и многие другие вкусные «экспонаты» выпущены на предприятиях и цехах, входящих в структуру Чувашпотребсоюза.

«Союз потребительских обществ был создан сразу после рождения Чувашской автономии, — отметил на торжественном мероприятии председатель Совета Чувашпотребсоюза Валерий Павлов. — Сегодня это многоотраслевой хозяйственный комплекс, с современной материально-технической базой и бесценным кадровым потенциалом. У Чувашпотребсоюза много амбициозных планов и инновационных программ, которые выведут нас на новый виток развития. Но, идя в ногу со временем, кооператоры сохранили свои лучшие традиции, социальную направленность, и это останется приоритетом в будущем».

ЦИФРЫ И ФАКТЫ В системе Чувашпотребсоюза работает 118 цехов по выработке пищевой продукции и 9 цехов по выработке непродовольственных товаров. 44 молоковоза ежедневно выезжают на закупку сырого молока с личных подсобных хозяйств. 94 хлебовозки развозят продукцию в магазины торговой сети Чувашпотребсоюза и его партнеров и в социальные учреждения. 45 выездных автолавок доставляют в отдаленные малонаселенные деревни по всей республике товары первой необходимости.

«Чувашпотребсоюз, занимающий передовые позиции в системе Центросоюза России, вносит огромный вклад в развитие региона», — подчеркнул врио Главы Чувашии Олег Николаев, поздравивший кооператоров с вековым юбилеем. Сегодня работники Чувашпотребсоюза успешно занимаются заготовкой, переработкой, реализацией сельхозпродукции, ведут торговую, производственную, аптечную деятельность. Сеть промышленных предприятий системы кооперации Чувашии представлена хлебозаводами, колбасными цехами, цехами по производству кондитерских и макаронных изделий, безалкогольных напитков и минеральной воды, плодоовощных консервов, рыбных пресервов и других изделий. «Чувашпотребсоюз уже должен задумываться о том, чтобы стать инфраструктурным стержнем развития кооперации в целом, — посоветовал руководитель региона. — Это важно для того, чтобы могли развиваться маленькие кооперативы, которые производят сельхозпродукцию».

А затем в торжественной обстановке лучшие работники получили государственные и ведомственные награды. А Моргаушскому райпо и Чувашпотребсоюзу в целом были вручены переходящие знамена Центросоюза РФ за первые места во всероссийском соревновании по итогам 2019 года. Также потребсоюз награжден орденом «За вклад в развитие потребительской кооперации России» II степени. «Лидерство в потребительской кооперации России, — отметил на празднике Валерий Павлов, — это наш общий успех, заслуга каждого, кто своим трудом развивает современную кооперацию».

Фото Олега Мальцева

«Чувашпотребсоюз, занимающий передовые позиции в системе Центросоюза России, вносит огромный вклад в развитие региона», — подчеркнул врио Главы Чувашии Олег Николаев.