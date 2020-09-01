Минспорта РФ и правительство Чувашии подписали соглашение о сотрудничестве

Вчера в Москве подписано cоглашение между правительством Чувашской Республики и Министерством спорта Российской Федерации о сотрудничестве и взаимодействии в области физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии.

В числе приоритетных направлений сотрудничества — реализация федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография». Особое внимание будет уделено работе по приобщению населения к регулярным занятиям физической культурой, популяризации массового спорта и совершенствованию спортивной инфраструктуры, реализации комплекса «ГТО», а также кадровой работе в отрасли.

В фокусе внимания также развитие научных исследований в области физической культуры и спорта. Речь идет об экспериментальной и инновационной работе и практическом внедрении результатов научных исследований. Соглашение предусматривает и цифровое взаимодействие сторон на основе единой цифровой платформы «Физическая культура и спорт». Документ скрепили подписями врио Главы Чувашии Олег Николаев и министр спорта России Олег Матыцин.

Министр отметил отлаженное сотрудничество в развитии спорта между федеральным спортивным ведомством и республикой и выразил уверенность, что подписанное соглашение позволит углубить начатую работу. «Очень надеюсь, что подписанное соглашение станет реальной программой наших совместных действий», — сказал Олег Матыцин.

«Мы провели инвентаризацию всего того, что сейчас имеем. Поставили себе более амбициозные задачи по развитию инфраструктуры для массового спорта, а через это — по развитию спорта высших достижений и достижение показателей, на которые нас ориентирует Президент страны по вовлеченности людей в здоровый образ жизни», — отметил Олег Николаев.

В ходе встречи отдельное внимание было уделено строительству конкретных физкультурных объектов. Сейчас мощности действующих в Чебоксарах стадионов не позволяют удовлетворить потребности жителей в массовых занятиях спортом в полном объеме. Эту проблему поможет решить реконструкция стадиона «Волга», который из-за неудовлетворительного технического состояния не эксплуатируется уже более 20 лет. Также запланировано строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с плавательным бассейном в физкультурно-оздоровительном центре «Росинка» и строительство футбольного манежа при Спортивной школе по футболу Минспорта Чувашии.