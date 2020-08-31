Единая карта учащегося позволит родителям следить за питанием детей в школе

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

ЕКУ – Единая карта учащегося – в новом учебном году продолжает работать. С ее помощью школьники также смогут оплачивать горячее питание, проезд на городском транспорте и услуги дополнительного образования. На основании конкурсных процедур уполномоченным оператором обслуживания карты стал ПАО АКБ «Авангард», сообщают в Управление образования администрации города Чебоксары.

Функционал карты позволяет собирать данные о посещаемости учебного заведения каждым школьником. А если установить на смартфон приложение «Школьная карта», то родители смогут ежедневно контролировать меню своих детей. В приложении также отображается информация о стоимости и о составе меню.

Опубликовано: 1 сентября 2020 г.


Читайте также:

"Договорные" банкротства, "серый нал", эскроу: банкиры рассказали Ноздрякову и Аксакову о своих проб...
Ставку сельской ипотеки необходимо снизить до 0,1% годовых, считает Олег Николаев
Сельская ипотека в Чувашии заработала
ВТБ в Чувашии нарастил портфель привлеченных средств на 22%
Олег Николаев принял в Москве участие в деловом завтраке и встретился с руководством "Россельхозбанк...
Обращение Президента России Владимира Путина
Новая клиника, деньги на троллейбусы и отсрочки по кредитам: итоги поездки Олега Николаева в Москву
Клиентам банков рекомендуют перейти на дистанционное обслуживание

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.