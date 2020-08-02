Измерять температуру и обрабатывать руки школьникам будут интерактивные комплексы

Интерактивный комплекс для бесконтактной термометрии и дезинфекции рук, установленный на днях в чебоксарской гимназии № 5, был презентован высоким гостям республики — полномочному представителю Президента РФ в ПФО Игорю Комарову и Министру промышленности и торговли России Денису Мантурову. Полпред и федеральный министр прибыли в Чувашию с рабочим визитом.

Как сообщает пресс-служба администрации Главы Чувашии, в гимназии № 5 гости ознакомились с тем, как в республике для учащихся и сотрудников школ будет организован так называемый «утренний фильтр». Врио Главы Чувашии Олег Николаев продемонстрировал гостям работу нового оборудования, которое поступило в республику благодаря ее участию в пилотном проекте.

Поясним, Чувашия стала одним из трех субъектов страны, где в новом учебном году школы оборудуют интерактивными помощниками, задача которых экспресс-методом определить состояние здоровья учащегося. Интерактивный программно-аппаратный комплекс в считанные секунды измеряет температуру и бесконтактно обрабатывает руки антисептиками. Кроме того умная машина идентифицирует личность ученика, фиксирует данные о состоянии его здоровья, которые затем сохраняются в электронном журнале.

Пока интерактивный комплекс для бесконтактной термометрии и дезинфекции рук установлен в пятой гимназии, но скоро такое же оборудование появится во всех школах республики. По словам Дениса Мантурова, всего в Чувашию поступят около 500 таких аппаратов российского производства.

Фото чувашинформ.рф