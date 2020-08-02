Сын священника, воспитанник владыки

На этой неделе стало известно, кто станет преемником митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы. На заседании Священного синода Русской православной церкви определено — преосвященным Чебоксарским и Чувашским, Главой Чувашской митрополии быть митрополиту Улан-Удэнскому и Бурятскому Савватию.

Владыку Савватия (в миру Сергея Геннадьевича Антонова) жители республики хорошо знают. Он родился и вырос в Чебоксарах, был наместником Свято-Троицкого мужского монастыря, епископом Алатырским и викарием Чебоксарско-Чувашской епархии. Отец Савватия, протоиерей Геннадий Антонов, долгое время был настоятелем кафедрального Введенского собора, а все его сыновья стали священнослужителями.

Сам же Савватий был духовным воспитанником владыки Варнавы и знал его еще с детства. И именно из Чувашии 11 лет назад епископ Савватий отправился в Бурятию, чтобы возглавить вновь образованную Улан-Удэнскую епархию, а затем и Бурятскую митрополию. Теперь ему предстоит обратный путь в родную Чувашию.

Кстати, на заседании Синода было озвучено еще одно назначение, касающееся нашей республики. Епископом Череповецким и Белозерским (Вологодская область. — Прим. ред.) поручено быть епископу Мариинско-Посадскому, викарию Чебоксарской епархии Игнатию.

ИЗ ДОСЬЕ Сергей Антонов родился в Чебоксарах 1 сентября 1968 года. Окончил городскую среднюю школу № 3, в 1986-1988 годах служил в рядах Советской армии, в войсках ВВС в Приморье. Год спустя начался церковный путь Сергея Антонова — 20 августа 1989 года монашеский его постриг с именем Савватий, в честь преподобного Савватия Соловецкого, совершил архиепископ Чебоксарский и Чувашский Варнава. В 1993 году будущий митрополит окончил Московскую духовную семинарию, в 2004-м — Московскую духовную академию; в 2018-м был награжден орденом преподобного Серафима Саровского III ст. Митрополит Савватий — один из немногих иерархов Русской православной церкви, который активно присутствует в социальных сетях. Помимо Инстаграма он имеет странички в Твиттере, Фейсбуке и ВКонтакте.

Фото: На родину митрополит Савватий еще не прибыл. Сейчас он завершает свои дела в Бурятии, 30 августа планирует проститься с прихожанами в одном из соборов Улан-Удэ. А до этого он адресовал им теплые слова на своей странице в Инстаграме. «Бурятия!!! Ты мне стала родной! — написал он. — Меня здесь приняли с любовью, обласкали, я никогда не чувствовал здесь себя чужим».