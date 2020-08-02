В Художественном музее подвели итоги фотоконкурса «Сто лучших мест Чувашии»

На этот раз о любимой республике и самых красивых ее уголках рассказывали не только профессиональные фотографы, но и любители, жители и гости Чувашии — чтобы от внимания не ушли места негромкие, малоизвестные, но пленяющие своей скромной красотой.

Работы принимались по шести номинациям: «Волга», «По городу пешком», «Вот моя деревня, вот мой дом родной», «Заповедные места Чувашии», «Памятники архитектуры», «Моя родина — Чувашия». С 22 июня по 1 августа более 300 участников прислали на конкурс 600 фотографий — надо ли говорить, что задача перед организаторами и жюри стояла очень непростая. Рассказывает научный сотрудник ЧГХМ Анастасия Булганина:

— Каждый день приходило по десятку писем, в одной номинации можно было подавать не больше двух работ, но ведь не все внимательно читали Положение о конкурсе! Особенно активны были дети с родителями, библиотечная и клубная сеть республики. По итогам конкурса был создан сайт, на котором можно увидеть все работы участников. Я считаю большой удачей, что авторы могли аннотировать свои фотографии. Кто-то писал стихи, истории о своих памятных прогулках и впечатлениях, кто-то ограничился скупым описанием снятых объектов, но все равно через наши руки прошел огромный поток человеческих чувств и эмоций. Было трудно, но эта работа оказалась очень познавательной и для нас самих. Я позна—комилась с множеством красивых мест, о существовании которых даже не подозревала.

Жюри, состоящее из профессиональных фотографов, конечно, оценивало художественность фотографий, удачное решение темы и оригинальность подачи. Но если заглянуть на сайт конкурса, можно найти там много интересного и вне списка победителей. По многим кадрам, пусть даже не идеальным с технической точки зрения, понятно, что места на них потрясающие. В республике много прудов, а значит и крайне живописных плотин — загляните, если будете в Тораево, Девлизерово или Карак-Сирме. В деревне Дятлино Козловского района, оказывается, есть семейная роща, посаженная в честь знаменитого агронома Михаила Ергачева, а роща близ села Шыгырдан носит имя Амины — девочки, которая пошла в лес и потерялась. В селе Тарханы Батыревского района энтузиасты создали уникальный парк-дендрарий, в котором произрастает более 60 видов деревьев, а скульптор Федор Мадуров украсил национальный парк «Ч?ваш в?рман?» деревянной скульптурной группой «12 месяцев». Отдельно можно было бы устроить конкурс дубов: в Моргаушском и Шумерлинском районах есть среди них старожилы, которым перевалило за 300!

Смотришь фото, читаешь к ним подписи и не перестаешь восхищаться: многие из чудес созданы на собственные средства силами людей увлеченных и не равнодушных к судьбе родной земли. И здесь, на конкурсе, они не только гордятся красотами, но и с горечью сообщают, что любимый лесок вырубают под стройку, а Заволжье с трудом восстанавливается после пожаров 2010 года.

Из широко известных достопримечательностей Чувашии самые популярные места фотографирования — Мокринский мост в Канашском районе, водопад «Серебряный каскад» в Моргаушском, «Птичий полет» в Козловке и, конечно, Чебоксарский залив. Его увлеченно снимают в разных ракурсах во все времена года и суток не только горожане, но и приезжие. Не устают любоваться церквями, памятниками и благоустроенной новой набережной, но в первую очередь — красотой великой реки, тонкими переходами ее состояний, игрой облаков. Она пленяет сердца и больших, и маленьких.

Особый интерес представляют кадры с прогулок по городу. С одной стороны, глядя на них, понимаешь, сколько есть в нем прекрасных нехоженых троп, а с другой — что горожане ценят, любят и берегут не только памятники архитектуры, но и то новое, что выросло в Чебоксарах за последний десяток лет, им по душе, как выглядит обновленная столица. Этот конкурс, на мой взгляд, выполняет главную свою задачу: приглашает свежим взглядом увидеть то, что есть вокруг нас, быть внимательнее, не упускать момент… И манит в путешествие — лето-то еще не закончилось!

Мария Готлиб

Фото О.А. Крыльцовой

«Из окна Чувашской ГСХА. Ожидая начала экзамена, я стояла в коридоре у открытого окна, — пишет автор снимка О. Крыльцова из Новочебоксарска. — На улице шел снег, пахло свежестью, обновлением. Мне захотелось запечатлеть этот момент. Когда часто смотришь в окно и видишь одно и то же, даже не думаешь о том, что можно сфотографировать, что это красиво. Но в этот момент что-то перемкнуло у меня в голове, красота картинки, которую я видела, пленила меня, и я сделала фото. На снимке обыденная городская жизнь: куда-то спешат люди, машины… Ничего необычного. Но что-то все-таки притягивает взгляд…»