В честь юбилея республики вручены памятные медали

За весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики, духовно-нравственное и патриотическое воспитание ее населения и иные заслуги перед Чувашской Республикой памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» награждены

Распоряжением врио Главы Чувашии от 8 июня:

Абмайкина Наталья Александровна

Абрамова Вероника Юрьевна

Аввакумова Людмила Петровна

Александрова Вера Александровна

Антипова Альбина Григорьевна

Баукина Светлана Владимировна

Герасимова Надежда Кирилловна

Горбатова Елена Юрьевна

Данилова Альбина Васильевна

Данилова Ираида Николаевна

Данилова Лира Михайловна

Дроздова Ирина Анатольевна

Ефиркин Юрий Семенович

Иванов Сергей Валерианович

Кириллова Алина Юрьевна

Кириллова Людмила Витальевна

Козлов Иван Михайлович

Константинов Геннадий Николаевич

Кузина Елена Владимировна

Кузьмин Сергей Алексеевич

Ментюкова Ольга Леонидовна

Михайлова Ирина Алексеевна

Михайлова Раиса Николаевна

Николаева Зинаида Егоровна

Осипова Любовь Степановна

Павлов Иван Павлович

Рулькова Людмила Ивановна

Рязанова Галина Станиславовна

Семенов Борис Алексеевич

Сиротина Нина Илларионовна

Смирнова Татьяна Геннадьевна

Степанов Георгий Васильевич

Степанова Светлана Александровна

Федорова Ренада Вениаминовна

Фомина Татьяна Евгеньевна

Фомина Юлия Петровна

Челакова Екатерина Аркадьевна

Шафейкина Елена Васильевна

Широкова Алевтина Петровна

Эберт Надежда Константиновна

Яковлев Сергей Всеволодович.

Распоряжением врио Главы Чувашии от 10 июня:

Борисов Евгений Германович

Бударин Николай Михайлович

Гаврилов Николай Федорович.