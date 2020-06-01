К 100-летию республики покажут фильмы о праздновании юбилея в разные годы

К столетию со дня образования Чувашской автономной области Госкиностудия «Чувашкино» и архив электронной документации подготовили подборку документальных фильмов о праздновании юбилея республики в разные годы. В коллекцию вошли 10 фильмов. Кинокартины выставляются на сайте киностудии по порядку. Например, уже сейчас можно посмотреть, как отмечалось 40- и 50-летие Чувашской Республики. Также «Чувашкино» запустил проект «Чувашия в фотообъективе» и подготовил серию электронных изданий с фото- и видеоматериалами о наших городах и районах.
Опубликовано: 5 июня 2020 г.
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