На новочебоксарском кордодроме вот-вот начнутся работы

Городу Новочебоксарску был посвящен вчера рабочий день врио Главы Чувашии Олега Николаева. Поездка началась с посещения кордодрома, который начал строиться много лет назад, но до сих пор не может принять первых детей-авиамоделистов.

Уже начавшая ржаветь ограда кордодрома, неровная земля, засыпанная асфальтовой крошкой, и наваленный сверху лом кирпича — в таком неприглядном виде предстало перед руководителем республики место, где юные конструкторы могли бы проводить испытания своих моделей самолетов.

Авиамодельный клуб «Чайка» новочебоксарского центра творчества имени А.И. Андрианова существует уже более тридцати лет, сейчас в нем занимаются семьдесят пять ребят. В копилке воспитанников клуба, рассказали руководителю республики, победы на соревнованиях всероссийского уровня, но для дальнейших успешных выступлений все же не обойтись без построенного по всем правилам кордодрома. А пока дети тестируют свои модели на площадке перед зданием центра — благо, асфальт здесь ровный, уложенный совсем недавно.

ЦИФРА 290 тыс. рублей стоит устройство дренажа на площадке кордодрома.

История с обустройством кордодрома началась много лет назад. Шефы воспитанников новочебоксарского центра творчества не один год занималась его обустройством — за счет собственных средств и денег благотворителей. Соглашение о строительстве кордодрома оспаривалось, одно время в мэрии города ссылались на нарушение комфорта жителей близлежащих домов, но, наконец, дело пошло.

Весной этого года после поручения руководителя региона земельный участок с сооружением был передан в пользование центра творчества, напомнила глава администрации Новочебоксарска Ольга Чепрасова. И вот на днях на площадке снова начинаются работы, к большой радости учеников и преподавателей. С индивидуальным предпринимателем заключен контракт на устройство дренажа — без него на участке собираются лужи, и занятия невозможны. Деньги на работы, 290 тыс. руб., снова выделил спонсор — компания «РусГидро». Асфальтовую крошку снимут, поделилась подробностями Ольга Чепрасова, и после появления дренажа (срок — до 7 августа) снова уложат на место.

Всего же, по ее словам, на обустройство кордодрома необходимо, «если делать все по правилам», восемь-десять миллионов рублей.

«Несомненно, мы будем заниматься этим объектом, чтобы он был достроен и введен в эксплуатацию со всеми соответствующими характеристиками, — заверил врио Главы республики Олег Николаев. — Потому что важно, чтобы дети могли реализовать свой потенциал. Я думаю, после подготовительных работ мы обязательно найдем возможность выполнить все предусмотренные проектом мероприятия, чтобы на будущий год дети могли получить по-настоящему современный объект».

Рабочая поездка продолжилась посещением других точек. Так, с 2006 года идет реконструкция спортивного комплекса школы Олимпийского резерва, сейчас работы получили новый импульс. Побывал руководитель региона и на строительстве дороги к заводу «Химпром». Внепланово заглянул Олег Николаев на набережную города, где есть претензии к проложенной велосипедной дорожке. Подробнее о деталях встреч — в одном из следующих номеров «СЧ».

Фото Олега Мальцева: Для жителей Новочебоксарска отсутствие кордодрома — давно назревшая проблема. Три месяца назад, когда был сделан этот снимок, Надежда Боровикова, бабушка школьника-авиамоделиста, очень эмоционально доказывала необходимость строительства этого объекта.