Как Сбербанк помогает бизнесу Чувашии

Интервью с и.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергеем Анисимовым

Сложно найти отрасль или сегмент, который в той или иной степени не пострадали бы от пандемии коронавируса. Наиболее пострадавшие отрасли — туризм и развлечения, бытовые услуги, спортклубы, рестораны и кафе. По ряду отраслей произошло кардинальное снижение выручки, практически на 60-100%.

Сегодня перед бизнесом стоит трудная задача – нужно быстро перестроиться под возникшие в связи с пандемией и экономическим кризисом реалиями. И фактор времени здесь является решающим. Мы решили поговорить о том, как крупнейший банк страны помогает предприятиям Чувашской Республики – сегодня у нас в гостях и.о. управляющего Чувашским отделением Сбербанка Сергей Анисимов.

— Сергей Николаевич, добрый день. Расскажите, как сегодня Сбербанк работает со своими клиентами?

— С первых дней пандемии забота о жизни и здоровье наших сотрудников и клиентов, обеспечение стабильной бесперебойной работы банковских систем и поддержка бизнеса и клиентов – ключевой приоритет.

В первые дни кризиса мы для себя определили главную задачу – оповестить всех наших клиентов о том, какие меры поддержки для бизнеса существуют и разъяснить им условия участия в госпрограммах. Мы были первым банком, который сразу запустил собственную антикризисную горячую линию для клиентов, вошли в рабочую группу при Правительстве РФ, а также создали антикоронавирусный штаб. Вице-президент Сбербанка, Председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Петр Колтыпин по этому вопросу недавно дал развернутое интервью, очень рекомендую посмотреть его по ссылке.

— Но ведь не все предприятия попали под государственные программы поддержки?

— Действительно, не все. Именно поэтому Сбербанк разработал собственную программу реструктуризации – как для бизнеса, так и для населения. Эта программа касается всех сегментов: от клиентов малого бизнеса до крупнейших клиентов. По малому и микробизнесу мы приняли решение об упрощенном механизме реструктуризации и предоставляем отсрочки на срок до 6 месяцев по кредитам клиентов, пострадавшим от влияния коронавирусной инфекции.

Также на срок до 6 месяцев банк готов не предъявлять санкции к клиентам малого и микробизнеса в случае неисполнения ими других обязательств по кредитным договорам (речь идет о страховании, регистрации обеспечения, поддержании оборотов по счетам, предоставлении документов, выполнении финансовых показателей и так далее).

— А как выстраивается работа на уровне нашего региона?

— Мы активно сотрудничаем с Министерством экономического развития Чувашской Республики, Министерством финансов и центром «Мой бизнес». Регулярно проводим совместные прямые линии, где отвечаем на вопросы предпринимателей. Одна из таких линий, кстати, пройдет сегодня. Кроме того, мы запустили еженедельные zoom-конференции для участников рынка недвижимости, чтобы держать их в курсе происходящих изменений.

— Уже есть результаты этой работы?

— Результатом этой работы стал с одной стороны – прием обращений на собственную горячую линию для бизнеса, где мы подробно консультируем по всем мерам поддержки, отвечаем на вопросы, как подать заявку, какой пакет документов необходим. С другой, массовый прием заявок – через Сбербанк бизнес онлайн. В этот момент мы также дополнительно вывели персонал для облуживания клиентов, естественно, с соблюдением всех меры защиты для наших сотрудников и клиентов. Таким образом, с первого дня наши клиенты наряду с возможностью получить помощь на 100% удаленно, могли получить и очные консультации и обслуживание. В Чувашии работают 28 универсальных офисов по обслуживанию юридических лиц.

— Вы прислушивались к тому, что говорят вам ваши клиенты? Чего еще ждут от банка?

— Конечно! Мы регулярно получаем обратную связь от предпринимателей, и активно взаимодействуем с Правительством по разработке новых мер поддержки. Например, в т.ч. благодаря работе Сбербанка появился новый антикризисный пакет для бизнеса.

Если говорить о мерах поддержки Правительства на общегосударственном уровне – это льготная реструктуризация и кредиты на зарплату под 0%. Волго-Вятский банк Сбербанка (охватывает 9 территорий) занимает лидирующую позицию по количеству и объемам предоставленной поддержки по обоим продуктам.

Благодаря слаженной и оперативной работе Сбербанк уже организовал реструктуризации кредитов для почти 500 предприятий Чувашии на общую сумму свыше 1 млрд рублей. Кроме того, 240 предприятий получили поддержку на выплату заработной платы на сумму 2 млрд рублей – благодаря этому мы помогли сохранить почти 4000 рабочих мест! В работе у нас еще 70 заявок на общую сумму 174 млн рублей.

— Знаю, что с 1 июня вы стали выдавать кредиты под 2%. Расскажите подробнее об этой программе.

— Плотное взаимодействие с бизнес-сообществом, работа с Правительством на федеральных уровнях помогла запуску новой программы – кредитование бизнеса под 2%. На мой взгляд, это более совершенный механизм поддержки бизнеса.

Преимуществом программы кредитования под 2% стал расширенный перечень видов деятельности, которые соответствуют условиям программы. Кроме того, изменились цели кредита – не только на зарплату, но и на пополнение оборотных средств, а также инвестиционные цели. Важно, что в расширенный перечень видов деятельности вошли предприятия социальной сферы, связанные с образовательными услугами для взрослых и детей, предприятия сферы здравоохранения и спорта, социальных услуг.

Согласно условиям программы, при сохранении компанией не менее 90% персонала 100% кредита и проценты по нему будут списаны начиная с 1 апреля 2020 года (при сохранении не менее 80% занятости — 50%). Получить кредит могут коммерческие компании и социально ориентированные некоммерческие организации.

— Т.е. государство может полностью взять на себя расходы по выплате кредита?

— Совершенно верно. В том случае, если предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной численности, то после истечения срока кредитования сам кредит будет полностью списан. То есть, можно уверенно говорить о том, что впервые создана такая программа поддержки бизнеса, которая предусматривает получение практически безвозмездной помощи.

— А как рассчитывается сумма такого кредита?

— Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. При необходимости программой предусмотрена возможность пролонгации при соблюдении ряда условий, которые направлены на сохранение численности и подтверждение эффективной деятельности компании. Максимальный срок кредита — до 30 июня 2021 года, а при списании долга — до 1 апреля 2021 года.

— Уже есть первые обладатели такого кредита?

Волго-Вятский банк Сбербанка предоставил первый кредит по госпрограмме кредитования на зарплату под 2% годовых. Кредит выдан нижегородской группе компаний «Березка». Сумма кредита составила 1 млн рублей, срок кредита – 1 год. Кредитные средства будут использованы для выплаты заработной платы сотрудникам предприятия. Если говорить конкретно о Чувашии, то таких предприятий уже свыше 90 и их число каждый день растет! Общая сумма кредитования превысила 140 млн рублей и надеюсь, что каждый день мы сможем помогать все большему количеству предприятий.