Новости районов короткой строкой

В КОМСОМОЛЬСКОМ РАЙОНЕ за прошедшие выходные к списку заболевших коронавирусом прибавилось еще 10 жителей района. Всего же подтвержденных случаев — 74. Глава администрации района Александр Осипов поручил усилить работу по выявлению приезжих граждан из других регионов и соблюдению ими режима самоизоляции, а также продолжить проверки, все ли в общественных местах носят маски и соблюдают дистанцию.

В КАНАШСКОМ РАЙОНЕ работники Дома культуры села Вутабоси вместе с сельчанами и сотрудниками сельской администрации ко Дню пограничника благоустроили территорию возле памятника защитникам Отечества. Скосили траву, покрасили пограничный столб. А в деревне Большие Бикшихи активисты навели порядок у обелиска памяти участникам боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе.

В МОРГАУШСКОМ РАЙОНЕ пока дети на каникулах, в Нискасинской и Сосновской школах отремонтируют спортзалы, сообщили на еженедельном совещании у главы администрации Ростислава Тимофеева. Также на повестке стоит вопрос ремонта детских садов.

В ЯЛЬЧИКСКОМ РАЙОНЕ продолжаются комиссионные смотры качества проведенных весенних полевых работ. Комиссия обращает внимание на выравненность полей, густоту посаженных растений, соблюдение севооборотов, культуру полевых дорог, чистоту сельских территорий. На сегодня посев яровых культур произведен на 23100 га, что составляет 99% к общему плану.