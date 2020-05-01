За сутки в Чувашии горели квартирные двери, балкон, магазин и «Лексус»

О регистрации сразу пяти пожаров за сутки сообщают в пресс-службе Главного управления МЧС России по Чувашии. Днем в среду вспыхнуло два похожих пожара — сначала загорелась дверь квартиры жилого дома № 28 по улице Мичмана Павлова в Чебоксарах, а затем — дверь квартиры дома № 11 по проспекту Максима Горького. В последнем случае из-за задымления из подъезда эвакуировали 15 жильцов.

В доме № 2 по улице Олега Беспалова в столице огнем занялся балкон в двухкомнатной квартире. Уже после часа ночи загорелся магазин по улице Лобачевского в Козловке. Деревянное здание удалось отстоять, но пострадала внутренняя отделка.

В то же время в Новочебоксарске из-за поджога сгорел легковой автомобиль Lexus RX 350 2016 года выпуска, припаркованный во дворе дома по улице Строителей.