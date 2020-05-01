Чебоксарский бизнес с 1 июня может оформить кредиты под 2% годовых

С 1 июня в России запускается программа кредитования компаний, пострадавших от коронавируса, конечная ставка для получателя кредита будет льготной – 2%, а всё, что выше, субсидирует государство. А если организация сохранит 90 или более процентов рабочего коллектива, то он будет полностью погашен государством. За таким кредитом могут обратиться предприятия так называемых пострадавших отраслей. Если говорить о малом бизнесе, то может быть использован как основной, так и дополнительной ОКВЭД, а для среднего и крупного бизнеса – только основной. Но работать при этом можно не только в пострадавших отраслях.

На 85 % подобные кредиты будут обеспечены государственной гарантией, а рассчитываться заем будет по простой схеме: сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. Важный момент – такой кредит можно направить не только на выдачу заработной платы, но и на погашение других кредитов или финансирование оборотных средств. В общем, на любые расходы, которые связаны с бизнесом и подтверждены документами – деньги можно тратить на закупку материалов, аренду, авансы поставщикам, коммунальные услуги, зарплату работникам и вознаграждение подрядчикам.

До 1 декабря платить банку по такому кредиту ничего не нужно. Всё это время проценты по кредиту будут начисляться по ставке 2 % годовых: они будут копиться и затем прибавятся к сумме основного долга на конец базового периода. Когда базовый период закончится, всё будет зависеть от того, удалось ли сохранить численность работников.

Если получатели кредитов под 2 % обеспечат сохранение 90 % штата в течение действия программы, то после истечения срока кредита он будет полностью списан вместе с процентами – эти расходы возьмет на себя государство. В случае, если предприниматель сохранит занятость своих сотрудников на уровне не ниже 80 % от штатной численности, то спишется половина кредита и процентов по нему. Остальная часть кредита будет погашаться предпринимателем за счет собственных средств. По сути, при соблюдении правил программа позволяет предприятию получить фактически безвозмездную субсидию. Максимальный срок программы кредита под 2 % рассчитан до 1 апреля, поэтому предприятия смогут пользоваться льготной поддержкой почти год.

Мы обратились к экспертам рынка, чтобы они прокомментировали, как, на их взгляд, данная мера поможет бизнесменам Чувашии.