Чебоксарский бизнес с 1 июня может оформить кредиты под 2% годовых

С 1 июня в России запускается программа кредитования компаний, пострадавших от коронавируса, конечная ставка для получателя кредита будет льготной – 2%, а всё, что выше, субсидирует государство. А если организация сохранит 90 или более процентов рабочего коллектива, то он будет полностью погашен государством. За таким кредитом могут обратиться предприятия так называемых пострадавших отраслей. Если говорить о малом бизнесе, то может быть использован как основной, так и дополнительной ОКВЭД, а для среднего и крупного бизнеса – только основной. Но работать при этом можно не только в пострадавших отраслях.
На 85 % подобные кредиты будут обеспечены государственной гарантией, а рассчитываться заем будет по простой схеме: сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. Важный момент – такой кредит можно направить не только на выдачу заработной платы, но и на погашение других кредитов или финансирование оборотных средств. В общем, на любые расходы, которые связаны с бизнесом и подтверждены документами – деньги можно тратить на закупку материалов, аренду, авансы поставщикам, коммунальные услуги, зарплату работникам и вознаграждение подрядчикам.
До 1 декабря платить банку по такому кредиту ничего не нужно. Всё это время проценты по кредиту будут начисляться по ставке 2 % годовых: они будут копиться и затем прибавятся к сумме основного долга на конец базового периода. Когда базовый период закончится, всё будет зависеть от того, удалось ли сохранить численность работников.
Если получатели кредитов под 2 % обеспечат сохранение 90 % штата в течение действия программы, то после истечения срока кредита он будет полностью списан вместе с процентами – эти расходы возьмет на себя государство. В случае, если предприниматель сохранит занятость своих сотрудников на уровне не ниже 80 % от штатной численности, то спишется половина кредита и процентов по нему. Остальная часть кредита будет погашаться предпринимателем за счет собственных средств. По сути, при соблюдении правил программа позволяет предприятию получить фактически безвозмездную субсидию. Максимальный срок программы кредита под 2 % рассчитан до 1 апреля, поэтому предприятия смогут пользоваться льготной поддержкой почти год.
Мы обратились к экспертам рынка, чтобы они прокомментировали, как, на их взгляд, данная мера поможет бизнесменам Чувашии.
Руководитель центра «Мой бизнес» Александр Маслов:
Агентство по поддержке малого бизнеса, выступая партнером АО «МСП Банк», уже сегодня принимает заявки на получение указанных кредитов. Следует отметить, что в рамках действующей программы беспроцентных кредитов на выплату заработной платы МСП Банк вошел в тройку лидеров по одобренным кредитам среди российских банков. С 1 июня банк приступает к активной реализации новой программы. На сегодняшний день поддержка пострадавших предприятий и сохранение занятости является приоритетным направлением МСП Банка. В связи с этим заявки рассматриваются в сжатые сроки (до 3 рабочих дней) при минимальном комплекте документов. Открытие расчетного счета или зарплатного проекта в МСП Банке также не требуется. На наш взгляд, такой максимально гибкий подход банка в текущих условиях позволит наибольшему числу компаний, пострадавших от коронавируса, получить поддержку, сохранить занятость и снизить социальную напряженность.
И.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сберанк Сергей Анисимов:
По этой программе в Сбербанк поступило порядка 50 заявок от предпринимателей Чувашии на общую сумму свыше 100 млн рублей. Все заявки уже рассматриваются нашими внутренними службами, а с 1 июня мы начнем выдавать первые кредиты. Поскольку льготной поддержкой можно будет пользоваться почти целый год, считаю, что это достаточный срок для того, чтобы либо переосмыслить свою бизнес-модель, либо ее полностью восстановить. Уверен, что этот механизм поддержит большое количество предприятий. Мы в Сбербанке считаем, что эта программа поможет и сохранить занятость, и поддержать деятельность предприятий в этот непростой момент.