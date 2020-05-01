«Химпром» наградили за большой вклад в развитие промышленности Чувашии

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Указом временно исполняющего обязанности Главы Чувашии от 25 мая 2020 года за большой вклад в развитие промышленности в Чувашской Республике Почетной грамотой Чувашской Республики награждено публичное акционерное общество «Химпром», г. Новочебоксарск.:

В этот же день был подписан Указ о награждении ряда работников ПАО «Химпром». За заслуги в области химической промышленности и многолетний добросовестный труд почетное звание «Заслуженный работник Чувашской Республики» присвоено: Архипову Николаю Анатольевичу — старшему мастеру смены отделения производства хлорметанов, ТХВ цеха № 56, Бакшаеву Вадиму Витальевичу — мастеру по ремонту цеха № 61, Григорьевой Ирине Юрьевне — мастеру смены отделения производства и залива каустической соды цеха № 110, Киселеву Владимиру Анатольевичу — начальнику отделения производства ТХС, ЧХК, ФТХС и лаков КО цеха № 16, Курманову Виктору Ивановичу — директору по производству, Майоровой Раисе Алексеевне — мастеру участка подготовки производства участка ЛВЖ цеха № 45, Музякову Юрию Николаевичу — аппаратчику синтеза отделения производства Мягчителя-2 цеха № 62, Чугунову Андрею Алексеевичу — заместителю директора по производству — начальнику производственно-диспетчерского отдела руководства заводоуправления (цех № 29).

Опубликовано: 28 мая 2020 г.


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