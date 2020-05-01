В северо-западном районе Чебоксар были замечены лоси

В прошлую пятницу, около 10 часов утра, в Минприроды Чувашии поступил звонок: «В парке «Амазония», со стороны завода «Элара» — лоси».

Заместитель министра Николай Косулин с главным инспектором по Чебоксарскому району Константином Дашковым сели в машину и отправились вслед за лесными гостями, чтобы, если понадобиться, пресечь излишнее внимание к ним со стороны людей и направлять в сторону леса.

А горожане сообщали, что возле завода перепуганные сохатые метнулись через дорогу. Потом их заметили около жилого дома №37 по Московскому проспекту, на улице Мичмана Павлова. Последний звонок поступил от очевидца с улицы Талвира, откуда рукой подать до лесного массива.

Специалисты министерства контролировали присутствие лосей, но сами их так и не увидели. По описаниям это, видимо, были лосиха с лосенком, которые немного заблудились, перемещаясь по лесу, и благополучно вернулись в родные пенаты, считает Николай Косулин.