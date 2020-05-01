В Сбербанке можно воспользоваться льготной ипотекой под 6,1%

Квартира с поддержкой

В Чувашском отделении Сбербанка разъяснили возможности новой льготной ипотеки для покупки жилья. Программу, напомним, в конце апреля запустили в России по инициативе Владимира Путина. Она призвана поддержать жителей страны и строительную отрасль в условиях пандемии. Сбербанк нашел возможность сделать приобретение квартиры еще более выгодным: своим клиентам он предлагает взять ипотеку по сниженной ставке 6,1%.

Предложение, действительно, интересное. Так, первоначальный взнос составляет 20% от стоимости жилья, а максимальный срок кредитования — 20 лет. При этом пониженная ставка 6,1% будет действовать весь срок кредита, отметил и.о. управляющего Чувашским отделением ПАО Сбербанк Сергей Анисимов. Программа распространяется на приобретение готового или строящегося жилья от застройщика.

Оформить льготную ипотеку можно до 1 ноября 2020 года. Причем полностью дистанционно. В Сбербанке специально для этого для клиентов организовали сервис ДомКлик. На нем можно подать заявку на ипотеку, подобрать объект недвижимости, а в специальном разделе «Ипотечный калькулятор» самостоятельно рассчитать оптимальный срок погашения кредита.

Воспользоваться кредитом предельно просто. Выбрав подходящую квартиру, нужно подать заявку на ипотеку на сайте ДомКлик. Дальнейшие действия тоже будут происходить онлайн, а единственный раз, когда клиенту нужно посетить банк, это при подписании документов. Впрочем, даже в этот важный момент будущему новоселу необязательно ехать в кредитное учреждение. В Сбербанке предоставляется услуга выездной ипотеки, когда менеджер банка доставляет на дом все необходимые документы. Сотрудник приедет к клиенту в маске и перчатках, так что подписание договора будет проходить с соблюдением всех защитных мер.

В Сбербанке подсчитали, что за первый месяц действия льготной ипотеки жители Чувашии оформили более 300 заявок на общую сумму свыше 400 млн рублей. Всего же с начала года с помощью Сбербанка около 2500 семей в республике приобрели недвижимость в ипотеку на сумму более 3,5 млрд рублей.

Сумма кредита, на которую распространяется сниженная ставка, в Чувашии, как и по всей стране, составляет 3 млн рублей, в Москве и Санкт-Петербурге — 8 млн. Однако стоимость квартиры может быть больше, подчеркнул Сергей Анисимов. Важно и то, что недвижимость можно купить не только в республике. Это особенно актуально для жителей Чувашии, работающих за пределами региона. «Кредит можно оформить по месту регистрации, месту нахождения работодателя или месту расположения недвижимости», — добавил руководитель.

В Сбербанке рассказали и о других выгодных предложениях. Так, аккредитованные в Сбербанке застройщики готовы предложить покупателям свои дополнительные скидки. Семьи, в которых родился второй и последующий ребенок с января 2018 года, могут купить квартиры у ряда застройщиков по сверхвыгодным ставкам — 0,7% до сдачи дома либо 3,3% на весь срок кредита. А на вторичном рынке с 6 мая снижены ставки на 0,4% — ипотеку можно оформить по ставке от 7,8%.

Также на площадке ДомКлик с 1 июня начнет работать сервис «Подбор новостроек» — для покупателей будут действовать специальные скидки от застройщиков в размере от 1% от стоимости квартиры.