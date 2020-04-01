Сбербанк – далеко не только банк

Звание главного банка страны Сбербанк, кажется, уже не устраивает. Еще несколько лет назад подобное трудно было даже представить, сегодня же банк, вовлекая под свое влияние и отрасли помимо банковской — от торговой онлайн-площадки до сервиса по поиску врачей, стремительно трансформируется в супертехнологичную компанию. О все более расширяющейся «витрине сервисов» мы беседуем с и.о. управляющего Чувашским отделением ПАО «Сбербанк» Сергеем Анисимовым.

Трансформация на пользу бизнесу

— Сергей Николаевич, недавно прочитал, что пятая часть кредитов Сбербанка для малого и среднего бизнеса выдается в автоматическом режиме — решение принимает компьютерная программа за семь минут. Дальше и выше вроде бы уже некуда, тем не менее, банк предлагает деловому сообществу все новые и новые сервисы – вплоть до вебинаров для предпринимателей. А как же быть с поговоркой, утверждающей, что сапоги должен тачать сапожник?

— Действительно, Сбербанк превращается из оказывающего финансовые услуги посредника в поставщика конечных услуг. Мы считаем, что бизнес должен расти с нами. И одна из многочисленных граней реализации этого желания — те самые тематические вебинары, о которых вы говорите.

Сбербанк реализует серию онлайн-конференций «Трансформируйся сейчас», которые призваны помочь предпринимателям обучаться в краткие сроки и перестраивать свой бизнес, адаптируясь к меняющимся обстоятельствам. Спикеры рассказывают о том, как противостоять кризисным явлениям, опираясь на возможности экосистемы Сбербанка, как применять стресс-тесты для оценки влияния кризиса на компанию, как приоритезировать антикризисные меры и как подготовиться к получению господдержки предприятия. Все вебинары размещаются на площадке sber.pro – новом информационном сайте Сбербанка для клиентов крупного и среднего бизнеса. Рекомендую – почерпнете много полезного.

Один из ключевых мировых трендов развития банковского обслуживания предпринимателей — построение экосистемы, удобно сочетающей традиционные банковские услуги и инновационные небанковские сервисы. Только так финансовая организация может удержать бизнес-клиентов и привлечь новых. Потому и совершенствуем набор сервисов, предлагаемых бизнесменам.

— Не в ущерб традиционным банковским услугам?

— Наоборот, в их пользу. Надежность, скорость, удобство, функциональность – этих составляющих предприниматели ждут от каждого продукта. На этом наборе базовых принципов и строится вся наша работа.

Антикризисные решения

— Как сказалась на деятельности банка ситуация с пандемией, почувствует ли бизнес поддержку с его стороны?

— Во-первых, хотелось бы сказать об антикризисном счете для бизнеса. Предлагаем бесплатное открытие расчётного счёта в рублях при подключении любого пакета услуг — без посещения офиса банка. Обслуживание 0 ₽ в месяц, если нет входящих и исходящих операций по счёту. Клиенты могут открыть свой первый расчётный счёт в Сбербанке и пользуйтесь пакетом услуг за 1 ₽ в первые два месяца. Для активации пакета услуг необходимо произвести его авансовую оплату, при отсутствии операций по счёту срок действия пакета услуг продлевается на следующий период без взимания платы.

Удобная услуга – так называемая карта без пластика. Нужно выпустить карту Digital Business в Сбербанк Бизнес Онлайн — и управляйте средствами на счёте компании удалённо, не тратя время на визиты в отделение банка. Круглосуточный доступ к счёту позволяет оплачивать командировочные и представительские расходы без комиссии. Месячное обслуживание карты составляет всего лишь 100 рублей.

Наши клиенты уже успели оценить экономные акции и предложения. К примеру, такси со скидкой. Перемещайтесь по городу с комфортом и скидкой 20% на поездки с Gett. Просто установите приложение Gett, добавьте вашу бизнес-карту Visa Сбербанка для оплаты поездок, выберите поездку класса Эконом+ Visa или Комфорт Visa, скидка уже включена в эти тарифы.

Деловых людей приятно удивят наши «приятные бизнес-бонусы». Владельцам бизнес-карт Mastercard доступны дополнительные преимущества, способные сократить деловые расходы. Можно серьезно сэкономить на бухгалтерии, закупках, транспортно-логистических и прочих услугах. С бизнес-картой Visa доступны скидки и привилегии, позволяющие пользоваться выгодными предложениями партнёров и сократить деловые расходы на грузоперевозки, подбор персонала, медицинское обслуживание и другие услуги.

До 8 мая можно подключиться к программе «Бизнес-кешбэк» и возвращать до 5% с каждой покупки по бизнес-картам Visa. Бонусные баллы начисляются за все категории покупок: 0,5% по дебетовым картам, 1% — за покупки по кредитной бизнес-карте. 1 балл = 1 рубль. Накопили 3 тыс. бонусных баллов — обмениваете их на рубли.

— Поддержка бизнеса, насколько мне известно, одним только антикризисным счетом не ограничивается. Что еще?

— Вы правы. В условиях сложившейся ситуации с повсеместным снижением клиентопотока, особенно в небольшие торговые точки, Сбербанком было принято решение отменить сервисную плату за предоставленное оборудование, которую чаще всего платят предприятия малого и микробизнеса. Сервисная плата за использование терминалов эквайринга и онлайн-касс не будет взиматься за период с 1 марта по 31 мая 2020 года. При этом «каникулы» могут быть продлены в зависимости от экономической ситуации, о чем сообщим дополнительно.

Еще один шаг — снижение платы за интернет-эквайринг для предприятий, реализующих социально значимые товары и услуги через интернет. С 15 апреля по 30 сентября 2020 года комиссия за интернет-эквайринг для таких компаний составит не более 1%. Мера направлена на поддержку корпоративных клиентов банка, чей бизнес испытывает трудности в связи с коронавирусом. А также на развитие безналичных каналов оплаты, что сегодня особенно важно для экономики страны и безопасности граждан.

— О каких именно предприятиях речь?

— Льготная ставка доступна для предприятий, осуществляющих розничную продажу бытовой техники и средств связи стоимостью до 20 тыс. рублей, а также продуктов питания, медицинских товаров, одежды, товаров повседневного спроса. Точный список бизнес-отраслей, которым руководствуется Сбербанк, утвержден распоряжением Центробанка.

Сближающая… дистанция

— Самоизоляция, дистанционная работа подтвердили важность удаленных форм обслуживания банками своих клиентов…

— Формы всякие важны. Эквайринг для бизнеса позволяет принимать оплату картами и получать деньги на счёт в любом банке. Удобен для магазинов, ресторанов, парикмахерских и т.д. Отличается минимальными сроком подключения и комиссией от оборота. Интернет-эквайринг незаменим для завоевывающих все большую популярность интернет-магазинов и продаж через соцсети и мессенджеры. Оплата по QR-коду подойдёт небольшим торговым точкам, курьерам, компаниям сферы услуг. Нет платы за обслуживание, QR-код можно разместить у кассы, на витрине, ценнике, экране.

Сегодня очень многие вопросы можно и нужно решать в удаленном режиме – даже купить автомобиль. Такую возможность предоставляет «Сбербанк Лизинг». На сайте в каталоге можно выбрать любой легковой, грузовой автотранспорт или спецтехнику и заполнить заявку. Далее с клиентом свяжется менеджер, проконсультирует, поможет с поиском и направит весь необходимый пакет документов. После проверки и одобрения сделки договор также подписывается дистанционно с помощью электронно-цифровой подписи. Весь процесс оформления сделки осуществляется в течение одного дня, нужно будет только приехать в салон и забрать оформленный в лизинг автомобиль.

Кстати, об удаленной работе. Самый большой провайдер финансовых и других сервисов для юридических лиц, компания «СберРешения», запустила бесплатную всероссийскую горячую линию по вопросам организации удаленной работы в компаниях. Представители бизнеса могут получить консультации по технологическим, кадровым, юридическим, а также организационным вопросам по переводу сотрудников на удаленный формат работы.

Юрист подскажет, бухгалтер подсчитает

— Разговор начали с того, что Сбербанк активизировался в сферах, ранее считавшихся далекими от банковской деятельности. Можете рассказать о них чуть подробнее?

— Список таких услуг действительно обширный. Во-первых — телемедицина от DocDoc. Возможность онлайн консультаций с врачами для сотрудников как часть соцпакета — полезное приобретение для любой компании. Поход к врачу занимает в лучшем случае часа два, а может уйти и целый день. Наш сервис DocDoc позволяет получить дистанционная консультацию врача в считанные минуты, без ущерба рабочему времени.

Работа.ру – эффективный способ подбора персонала и поиска работы в разных городах России. Сервис уже вырвался в число лидеров рынка онлайн-рекрутмента. Ежедневно работодатели и соискатели публикуют на этом сайте несколько тысяч своих вакансий и резюме. Сейчас на Работа.ру размещено порядка 250 тыс. вакансий и более 16 млн. резюме. На Работа.ру действует уникальный проект «Стажировки», где представлены программы крупнейших компаний — лидеров рынка. Помогаем студентам и молодым специалистам начать карьеру уже во время учебы в вузе!

Сбербанк также предлагает юридическую поддержку бизнеса — опытные специалисты готовы помочь по любым правовым вопросам. В бизнесе часто бывают ситуации, когда без помощи грамотного юриста не обойтись. Подключаете сервис «Юрист для бизнеса» и пользуйтесь услугами профессионалов целый год по привлекательной цене. Вам будет доступно круглосуточное юридическое сопровождение по личным и деловым вопросам.

Впрочем, не юристом единым. Сбербанк может взять на себя все налоговые вопросы, бухгалтерию, кадровый учет – начиная от оперативных консультаций через портал СберРешений и заканчивая подготовкой и сдачей отчетности. Включая расчет зарплаты персонала и прием на работу сотрудников и их увольнение.

Удержать и привлечь клиента можно только за счет новых качественных сервисов и удобства их использования. Малому бизнесу будет проще и удобнее, если он в интернет-банке сможет доверить нашим сервисам защиту сделок, проверку контрагентов, получать отчетность, финансовый анализ и т.д. – Сбербанк сегодня готов взять все эти вопросы на себя. Уверены, чем больше мы насыщаем жизнь клиента полезными сервисами, тем чаще он обращается именно к нам.

Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.

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