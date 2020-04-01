Первомай пройдет без демонстраций

Вместо нее в Чувашии организуют флешмоб в соцсетях и СМИ, будут рассказывать о городах и районах республики, поздравлять с праздником в видео– и аудиоформате. «Используя ресурсы соцсетей, радио и телевидения, будем сообщать интересные факты про каждый район и город, с комментариями, поздравлениями — чтобы создать общее настроение праздника, которое объединяет нас 1 Мая», — рассказала на планерке заместитель председателя правительства Чувашии Алла Салаева. А врио Главы Чувашии Олег Николаев предложил подключить к онлайн-акции предприятия Чувашии, чтобы Первомай прошел хоть и в дистанционном режиме, но с их участием.