С наградой!

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Указом временно исполняющего обязанности Главы Чувашии от 22 апреля 2020 года за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики наградить памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» Маршутина Евгения Валериевича, Ятманова Федора Викентьевича.

Опубликовано: 24 апреля 2020 г.


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