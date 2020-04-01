С наградой!

Указом временно исполняющего обязанности Главы Чувашии от 22 апреля 2020 года за весомый вклад в социально-экономическое развитие Чувашской Республики наградить памятной медалью «100-летие образования Чувашской автономной области» Маршутина Евгения Валериевича, Ятманова Федора Викентьевича.