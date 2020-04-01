Налоговики рассказали об упрощенном механизме предоставления отсрочки по налоговым платежам

В целях поддержки бизнеса, занятого в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, Правительство России приняло постановление от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», предусматривающее перенос срока уплаты и упрощенные механизмы предоставления отсрочки (рассрочки) для организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Перечень таких отраслей (сфер деятельности) утвержден постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434, с изменениями, внесенными постановлениями Правительства от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 №540 (далее – Перечень).

Данная отсрочка (рассрочка) предоставляется в отношении образовавшейся задолженности по платежам со сроками уплаты 2020 года, то есть после наступления сроков уплаты в отношении налогов, страховых взносов на дату подачи заявления о представлении отсрочки.

Для получения отсрочки или рассрочки заявитель (индивидуальный предприниматель либо организация) должен соответствовать следующим критериям: доход заинтересованного лица снизился более чем на 10 процентов или получен убыток по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал. Для расчета показателей в налоговый орган должна быть представлена налоговая отчетность за квартал, предшествующий кварталу, в котором подается заявления о представлении отсрочки (рассрочки).

Для рассмотрения вопроса о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов заинтересованному лицу необходимо направить в налоговый орган заявление и обязательство, предусматривающее на период изменения срока уплаты соблюдение условий, на которых принимается решение о предоставлении отсрочки (рассрочки), в налоговый орган по месту нахождения (месту жительства) заинтересованного лица.

Получить справочную информацию налогоплательщик может также с помощью нового электронного сервиса на сайте ФНС России (www.nalog.ru) в специальном разделе COVID-19 «Проверка возможности получения отсрочки/рассрочки в связи с COVID-19». Для проверки достаточно ввести всего один реквизит: ИНН или ОГРН. При положительном ответе пользователю будут даны ссылки на перечень условий, при которых действует отсрочка (рассрочка), и на форму заявления о ее представлении.

По всем возникающим вопросам по получению отсрочки (рассрочки) можно обратиться в Управление Федеральной налоговой службы по Чувашской Республике по телефону 8 (8352) 302830 или по телефонам налоговых инспекций по месту регистрации налогоплательщика.