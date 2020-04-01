За четыре дня на конкурс молодых управленцев поступило 163 заявки

Напомним, регистрация участников республиканских конкурсов «Управленческая команда» и «Команда молодых лидеров», объявленных по инициативе врио Главы Чувашии Олега Николаева, началась с 16 апреля на сайте lider.cap.ru. Как сообщают в управлении государственной гражданской службы, кадровой политики и государственных наград Администрации Главы Чувашии, к участию в конкурсе «Управленческая команда» допускаются граждане РФ в возрасте до 55 лет, имеющие высшее образование, опыт работы на руководящих должностях не менее трех лет, и не имеющие судимости. А в конкурсе «Команда молодых лидеров» могут принять участие граждане России в возрасте до 35 лет, не имеющие судимости. Прием заявок на конкурсы продлится соответственно до 15 мая и 29 апреля.
Опубликовано: 21 апреля 2020 г.
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