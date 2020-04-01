Всем работающим старше 65 лет больничный оплатят без заявления

Все работающие старше 65 лет, застрахованные в Фонде социального страхования, соблюдающие режим самоизоляции, могут оформить электронный листок нетрудоспособности с 20 по 30 апреля 2020 года.

Для этого не нужно идти в поликлинику, писать заявление, больничный лист оформляется в ФСС сразу же после того, как от работодателя поступит электронный реестр сведений. Пособия тем, кто родился 20 апреля 1955 года и ранее, будут перечислены на лицевые счета работающих сразу за 11 календарных дней. При стаже более 8 лет больничный оплачиваются в 100% размере от среднемесячного заработка. Однако выплата не может быть более максимально возможного размера пособия, которое сейчас составляет 69961,65 рублей в месяц.

По заверениям сотрудников ФСС, списки работающих пенсионеров руководители организаций должны были подать в Фонд социального страхования для оформления больничных листов до 19 апреля. Не позднее, чем через неделю, по ним поступят выплаты. Сутки потребуются для обработки этих данные и направления в медицинскую организацию, еще сутки уйдут на формирование листа временной нетрудоспособности, после этого в течение семи дней поступит выплата, — пишет «Российская газета». Это не коснется тех, кто находится в ежегодном оплачиваемом отпуске или сотрудников, переведенных на дистанционный режим работы.

Напомним, что больничные по карантину работающим пенсионерам, родившимся 6 апреля 1955 года и ранее, уже выплачивали с 6 по 19 апреля. Сейчас к ним присоединятся те, кто родился на две недели позже.