Пенсии по инвалидности продлят заочно, в Пенсионный фонд идти не надо

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции Правительство России утвердило временный порядок освидетельствования на инвалидность, сообщает республиканское отделение ПФР. До 1 октября 2020 года пенсии по инвалидности и ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) будут назначаться и продлеваться без посещения территориальных органов медико-социальной экспертизы и Пенсионного фонда.

Временно органы Медико-социальной экспертизы будут проводить как первичное, так и повторное медицинское освидетельствование граждан в заочном режиме. Затем эти сведения поступят в Федеральный реестр инвалидов, оттуда — в территориальные органы Пенсионного фонда для назначения, продления пенсии и ежемесячной денежной выплаты.

При поступлении информации о человеке, признанном инвалидом повторно, выплаты будут продлены автоматически в беззаявительном порядке.

Гражданам, которым инвалидность установлена впервые, заявление необходимо подавать через Личный кабинет на сайте ПФР или Единый портал госуслуг. Как уточнили в отделении, при заполнении электронного заявления необходимо проставить отметку о согласии с назначением пенсии по имеющимся в распоряжении ПФР сведениям индивидуального (персонифицированного) учета.

Ознакомиться с данными своего лицевого счета также можно в Личном кабинете в разделе «О сформированных пенсионных правах». Если обнаружатся неточности или отсутствие каких-либо сведений, следует проинформировать Пенсионный фонд. В этом случае специалисты ПФР самостоятельно запросят дополнительные документы (например, о стаже или заработке гражданина) и после уточнения данных пересчитают пенсию со дня назначения.

При отсутствии регистрации на портале госуслуг либо возникновения сложностей с подачей заявления можно проконсультироваться по телефону регионального контакт-центра — 8(8352) 64-91-14.