Командир Краснознаменной подлодки, Герой Балтики родом из Присурья

Осенью 1941 года о нем не раз писала газета «Правда», сообщало радио, его наградили орденом Ленина, политуправление Балтфлота и информагентство ТАСС выпустили специальный фотобюллетень. В январе 1942 года подводная лодка, которой он командовал, первой стала орденоносной, Краснознаменной. Его фамилия упоминается в исторических книгах и мемуарах флотоводцев. Однако нигде не указывается, что родился он на территории современной Чувашии. Наш рассказ – о капитане 1 ранга Федоре ИВАНЦОВЕ.

Родился Федор Иванович 17 апреля 1906 года в селе Сутяжное Алатырского уезда Симбирской губернии (ныне село Раздольное Порецкого района Чувашии). С 1928 года — на флоте: строевой артиллерийской бригады, курсант Военно-морского училища имени Фрунзе, минер и помощник командира на подлодках типа «Щ» («Щука»). После курсов командного состава Учебного отряда подводного плавания имени Кирова в мае 1938-го возглавил экипаж подлодки М-79, а через полгода вступил в командование лодкой Щ-323.

Послужной список не оставляет сомнений: Федор Иванцов встретил Великую Отечественную закаленным в походах подводником. Он уже имел на боевом счету потопленное в советско-финляндскую войну судно. И этот опыт послужил Щ-323 спасительную службу в июле 1941-го, а в августе — при прорыве из Таллина в Кронштадт. Сколько наших кораблей погибло тогда от мин и вражеских обстрелов!..

Но вот настал и час Федора Иванцова! 10 октября 1941 года из Кронштадта вышли три подлодки: Щ-322, С-8 и Щ-323. Балтика настолько была напичкана немецкими минами, над морем висели самолеты противника, что само появление наших кораблей вне Финского залива было уже героизмом. Поход этот вошел в историю Великой Отечественной войны как огромная трагедия и великая слава. Трагедия — миновав Гогланд, Щ-322 и С-8 погибли, подорвавшись на минах. А слава — Щ-323 сумела одолеть все препятствия и ровно через месяц вернулась в Кронштадт с впечатляющей победой.

Из воспоминаний начальника штаба бригады подводных лодок Льва КУРНИКОВА, автора книги «Подводники Балтики»: «Щука» капитан-лейтенанта Федора Ивановича Иванцова благополучно достигла назначенной ей позиции на подходах к Либаве и Виндаве и действовала там целый месяц. 3a это время она выходила в эфир только три раза, и каждый раз Иванцов доносил о боевых успехах. Сперва, уже на третьи сутки после выхода из Финского залива, о потоплении в ночной надводной атаке крупного танкера, потом об уничтожении в разное время двух транспортов… Этот боевой поход явился самым результативным в кампанию 1941 года… Капитан-лейтенант Иванцов показал, чего может достигнуть инициативный командир, настойчиво ищущий встречи с противником».

Поход стал значимым не только для успеха на Балтике, но и для укрепления победного духа воинов и тружеников тыла. Не случайно о подводниках под командованием Федора Иванцова активно, порой немного приподнято-пропагандистски, рассказывали газеты и радио. Выделялся в этом известный писатель, публицист, специальный военный корреспондент газеты «Правда» Всеволод Вишневский. Он был хорошо знаком с экипажами подводников, в штабе имел доступ к радиограммам с бортов кораблей, в том числе Щ-323.

Из «Дневников военных лет» Вс. ВИШНЕВСКОГО: 5–6 ноября 1941 года. Ура Октябрю! Федя Иванцов утопил к празднику сорок тысяч немецкого тоннажа!.. Вечером написал оптимистический очерк в «Правду». 7–9 ноября. Москва по радио передала мой октябрьский очерк из «Правды» (7 ноября — о подводниках Балтики)… Ждут с моря подлодку Иванцова. Едем в Подплав. Получил задания в Политуправлении. Написать: о лодке Иванцова (сдать 11-12 ноября). 10 ноября. 10 часов. Идет обстрел нашего района. Разорвалось несколько снарядов, близко… Погас свет. Мчимся на базу Подплава… На прибывшей из похода подводной лодке вся команда выстроилась на палубе. Личный состав лодки поздравили с победой и возвращением… Поздравил командира лодки товарища Иванцова и комиссара лодки,.. передал доставленный на самолете номер «Правды» (от 9 ноября) с очерком о них. Командир лодки Иванцов — среднего роста, с бачками, крепкий. Снял шинель и по карте докладывает деловито, спокойно, объективно: «…15 октября я вышел в атаку на танкер. Неудачно… Я пошел опять, но танкер круто ушел — дал 13 узлов… Вижу — навстречу идет второй корабль. Он дает 8 узлов. Я иду параллельно. Дал упреждение, залп (с 3 кабельтовых, в упор). Угодили. Он носом в воду. Корабль потонул через двадцать минут. Это был танкер. Я и комиссар наблюдали с мостика. 17 октября — вижу транспорт. Я лег в атаку. Их торпеда развернулась на нас. Я отвернул, сманеврировал, дал залп. Он тут же утонул. Поднялся шторм. 18 октября — идет транспорт курсом Nord. Я с 7 кабельтовых дал залп, он через две минуты погрузился. Вижу — над нами самолет! Убрал всех на погружение… 2 ноября ничего не было видно. Даже финской лайбы! Наконец увидел транспорт. Опять с 7 кабельтовых дал залп. Попали в центр корабля. Огонь, взрыв! Я всплыл, но корабль уже утонул. 5 ноября. Видим танкер (25 кабельтовых на Nord). Я дал залп — торпеда угодила в корму. 6 ноября — шторм 7 баллов. По радио получил распоряжение командира соединения: «Возвращаться».

Еще один очерк Вс. Вишневского — «Торпедная атака» — о капитан-лейтенанте Федоре Иванцове и его экипаже Щ-323 газета «Правда» напечатала 17 ноября. Через десять дней командующий Балтийским флотом наградил от имени Президиума Верховного Совета СССР командира и отличившихся членов экипажа Щ-323. Наш земляк, как подтверждает наградной лист из фондов Центрального архива ВМФ РФ, был представлен к званию Героя Советского Союза. Однако какая-то штабная кабинетная рука зачеркнула машинописное и написала: «орден Ленина». Награда стала второй — Федор Иванцов годом ранее, в советско-финляндскую войну, удостоился Красной Звезды. Спустя два месяца, 17 января 1942 года, Щ-323 вместе с субмариной Д-3 Северного флота стала первой в военные годы Краснознаменной подводной лодкой.

Как сложилась дальнейшая судьба подводника Федора Иванцова? В июле 1942 года, он, как говорят моряки, сошел на берег — на полгода поступил в распоряжение Военного совета Балтфлота. Вероятно, причиной стала болезнь.

Из мемуаров Льва КУРНИКОВА, «Подводники Балтики»: Перед самым выходом (раньше, к досаде нашей, не знали, — эта лодка была тогда в другой бригаде), Иванцов перенес серьезное желудочное заболевание (речь идет о подготовке Щ-323 к походу с 10 октября 1941 года. — Прим. авт.). Здоровье командира много значит для боеспособности корабля. Капитан-лейтенант, правда, уверял, что чувствует себя хорошо.

Из книги кандидата исторических наук Владимира ДМИТРИЕВА «Атакуют подводники»: Когда подводная лодка готовилась к этому походу, Иванцов находился в госпитале. Узнав о предстоящем походе, командир, несмотря на не совсем удовлетворительное состояние здоровья, настоял на досрочной выписке из госпиталя. — Лодка идет в поход, и я должен быть со своим экипажем, — решительно заявил Иванцов.

В январе 1943 года Федора Иванцова направили в Ленинград руководить Школой подготовки специалистов Учебного отряда подплава имени Кирова. В 1945-м перевели командиром охраны рейдов Лиепайской военно-морской базы. А в 1947 году он снова принял подлодку, в этот раз К-55. Одновременно заочно учился в Военно-морской академии имени К.Е. Ворошилова. И до выхода на пенсию в 1956 году — на поприще подготовки флотских кадров: начальник отделений Мореходного училища и факультета Военно-морской академии, преподаватель Высшего мореходного училища.

Федор Иванцов отмечен двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, многими медалями. Умер капитан 1 ранга в 1978 году, покоится в Ленинграде.

Славная биография! Однако имя Федора Ивановича мало известно в нашей республике. Его фамилии нет даже среди участников войны — уроженцев села Раздольное Порецкого района в Книге Памяти Чувашии «Аставам». Думается, давно назрела необходимость системного редактирования хотя бы электронной версии Книги Памяти — время возвращает все новые и новые имена защитников Родины, обнаруживаются и досадные неточности в уже изданных томах Книги.

В меру скромных возможностей общественника пытается вернуть земляку известность порецкий краевед Николай Лоскутов. Небольшим тиражом он издал сборник о поречанах, где есть и очерк о моряке-подводнике, опубликовал рассказ о нем в местной газете. По словам Николая Васильевича, «к сожалению, в Поречье не осталось родственников Федора Ивановича, хотя однофамильцы есть. Между тем, изучение его биографии может открыть весьма интересные страницы не только войны, но и истории родного края. Например, есть сведения о том, что Иванцовы были в родстве с предками известного деятеля просвещения чувашского народа, историка и этнографа Василия Магницкого».

Но это, что называется, направление совсем другого поиска.

Африкан Соловьев

Фото из книги Л. Курникова «Подводники Балтики»: Командир подводной лодки Щ-323 Ф. Иванцов у перископа