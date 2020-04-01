12 предприятий республики выпускают более 28 тысяч медицинских масок в день

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Перечень предприятий республики, освоивших пошив антивирусных масок, увеличился до 12, сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

Вслед за ООО «Швейная фабрика «ПИКЕ» и ООО «Чулочно-трикотажная фабрика» к этому приступили ООО «Текстильная компания «Хлопковый рай», ООО «Импреса», ООО «Фабрика ООО «Яхтинг» и ряд других предприятий, в том числе индивидуальных. Не остались в стороне и предприятия системы Чувашпотребсоюза. Модели масок разные — защитные, 2-4-слойные, многоразового использования. Отпускная цена одной маски в розницу — от 50 до 100 руб. Общий объем выпуска составляет 28600 штук в день. Сообщается также, что ООО «ДИДАЛИ» и ГУП «Фармация» Минздрава Чувашии приступили к выпуску дезинфицирующих средств.

 

Фото RG.ru

Опубликовано: 3 апреля 2020 г.


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