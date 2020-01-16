Все четыре троллейбуса маршрута «номер сто» должны выйти на линию на следующей неделе

Пассажиров пока перевозит одна машина

Как уже писала «Советская Чувашия», со вторника между Чебоксарами и Новочебоксарском начал курсировать новый троллейбусный маршрут №100. На линию в тот день вышли две машины, хотя ранее сообщалось, что перевозить пассажиров будут четыре троллейбуса с удлиненным автономным ходом. На следующий день пассажиры заметили, что вместо двух электрокаров на маршруте работает всего один. Куда делся второй троллейбус? С таким вопросом обратились к нам читатели.

Как стало известно «СЧ», с радаров сервиса buscheb.ru, на котором в режиме реального времени отображается движение общественного транспорта в Чебоксарах, второй троллейбус пропал еще во вторник днем (кстати, в мобильном приложении «Умный транспорт» троллейбус «номер сто» не отображается, только на сайте). А со среды и по сегодняшний день на маршрут выходит всего один троллейбус на автономном ходу. В Чебоксарском троллейбусном управлении сообщили, что машину сняли в связи с неполадками в автоматике. В четверг из Уфы выехали специалисты завода-изготовителя, чтобы устранить неисправности. Чебоксарские троллейбусники рассчитывают, что к началу следующей недели все технические проблемы уфимские коллеги разрешат и к обслуживанию пассажиров приступят все четыре троллейбуса.

Фото Ольги Казаковой: Троллейбусы хоть и новые, но некоторым уже потребовалась техническая помощь.