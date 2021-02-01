Транспортная реформа: продолжение следует

Как покончить с «диким капитализмом» на рынке перевозок

Глава республики Олег Николаев провел совещание по реализации проекта комплексного развития общественного транспорта Чебоксарской агломерации.

Транспортная реформа у нас уже, вроде бы, имела место. Но касалась она в основном модернизации столичного пассажирского автопарка и реорганизации маршрутной сети. Это была, по выражению одного из участников совещания, реформа в кавычках. Теперь речь идет о том, как покончить, по словам министра транспорта и дорожного хозяйства Владимира Осипова, с «диким капитализмом» на рынке пассажирских перевозок. До 40% их осуществляется «серым» бизнесом. Ежегодный объем перевозок в республике составляет более 2 млрд рублей, почти половина из этой суммы приходится на теневую часть, у которой на первом плане прибыль и где-то на десятом – качество и безопасность обслуживания людей. Только в Чебоксарской агломерации (направления Чебоксары — Новочебоксарск и пригородные маршруты) скрытый пассажиропоток» достигает с 133 млн чел. или 38% от всего объема перевозок в агломерации.

Транспортное обслуживание населения республики – один из наиболее важных и острых вопросов, поднимаемых населением, сказал Глава Чувашии Олег Николаев. Его решение начинается с Чебоксарской агломерации, наиболее сложной, плотно загруженной пассажирским движением.

Олег Николаев, Глава Чувашии: «Наша задача – в кратчайшие сроки реализовать трансформацию транспортного обслуживания пассажиров в агломерации, не уронив при этом качество обслуживания. Более того, стоит задача его резко повысить, чтобы людям было удобно, комфортно и безопасно куда-либо доезжать. Причем когда мы говорим удобно, то имеем в виду как систему оплаты, когда человек, покупая один билет, может доехать с одной точки агломерации в другую независимо от количества пересадок, так и ряд других факторов, которые на сегодня являются обыденными для многих городов, которые развиваются по современным стандартам урбанизации».

Ситуация в сфере перевозок заметно осложнилось два года назад после ликвидации Чувашавтотранса, констатировал министр. Зато разросся рынок частных перевозок — так образовался «дикий капитализм» в основном с нерегулируемыми тарифами (кроме Чебоксар и Новочебоксарска). А это порядка 300 направлений, на которых не соблюдаются маршруты движения, расписание, за что к ним невозможно применить меры ввиду отсутствия контрактов.

Министр отметил также кардинальный износ парка автобусов и троллейбусов. А действующие автобусы в большинстве своем на дизельном топливе и не отвечают экологическим требованиям. Установленные тарифы экономически не обоснованы, маршрутная сеть не сбалансирована. Дублирование маршрутов – сплошь и рядом. В целом отсутствуют системные подходы к управлению общественным транспортом.

Предлагаемая новая модель предполагает оптимальные маршрутные сети, взаимоувязывание разных видов транспорта и координацию графиков движения транспортных средств. А также развитие системы электронных платежей и снижение доли наличных — речь идет о внедрении единого тарифного меню. В результате должны увеличиться налоговые поступления за счет привлечения на рынок транспортных услуг «белых» компаний, работающих по брутто-контрактам. По ним организатор перевозок за счет средств соответствующего бюджета закупает у перевозчика весь необходимый объем услуг транспорта общего пользования. Плата за проезд передается в соответствующий бюджет, далее, ежемесячно перевозчику перечисляется оплата за услуги.

В числе этапов программы реформирования — разработка и внедрение новой маршрутной сети тарифного меню и единого билета, полное или частичное обновление транспорта, запуск информационных сервисов для пассажиров. А для дополнительного стимулирования населения на использование общественного транспорта планируется организация выделенных полос для движения маршрутных транспортных средств, что обеспечит высокую скорость пассажирского сообщения.

Главным условием функционирования новой системы станет создание службы Единого организатора перевозок, подведомственного Минтрансу республики. На него возлагается администрирование маршрутной сети, организация безналичной оплаты проезда, контроль за соблюдением расписания движения транспорта с использованием технологий ГЛОНАСС/GPS.

Закупка техники предполагается по лизинговым схемам за счет средств перевозчиков. На первом этапе потребуется приобрести 250 автобусов среднего класса. После реформы ожидается увеличение числа поездок на 1 человека со 132 до 213. За счет увеличения вместимости автобусов их число снизится с 760 до 600 единиц. Касаясь финансовой стороны, докладчик сообщил, что для проведения реформы из республиканского бюджета необходимо будет выделять ежегодно около 550 млн рублей, при этом 125 млн рублей вернутся в бюджет в качестве налогов.

Такая транспортная реформа уже ведется в ряде регионов страны. Внедрение вышеназванных брутто-контрактов в ряде субъектов осуществлялось при участии государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ». И у нас в республике она готова оказать содействие в осуществлении данного проекта комплексного развития общественного транспорта. Об этом заявил участвовавший в заседании директор проектного офиса по развитию общественного транспорта корпорации Андрей Ли.

По словам Владимира Осипова, завершить реформу автомобильных перевозок планируется к сентябрю 2022 года. На следующем этапе она коснется троллейбусов. Но глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков не согласился с этим. «Подход должен быть общим, и если уж переходить на брутто-контракты, то по всем видам транспорта. Не может быть так, что по автобусам они заключены, исследовали и проложили новые маршрутные сети, а троллейбусы как ходили по старым, так и будут ходить…», — сказал мэр. Его поддержал и Глава республики. «Ни в коем случае нам нельзя откладывать электротранспорт на второй этап, он должен сразу войти в документы оптимальной маршрутной сети», — сказал Олег Алексеевич.

Глава поставил в течение полугода провести мероприятия по анализу текущей ситуации и выработке необходимых оптимальных решений. Далее на этой основе будут подбираться инструменты, за счет которых должная реализовываться новая концепция.