Открыто регулярное троллейбусное сообщение между Чебоксарами и Новочебоксарском

В добрый путь, «сотый»!

Ровно в шесть утра во вторник из депо №1 по улице Энгельса в Чебоксарах в свой первый регулярный рейс отправился новый троллейбус «номер сто» сообщением Чебоксары-Новочебоксарск. А через 26 минут из столицы на линию вышел второй электробус. 14 января стало вторым днем рождения (в тестовом режиме, напомним, «сотый» прокатился 9 января) нового троллейбусного маршрута между двумя городами.

Как сообщили в Чебоксарском троллейбусном управлении, где базируются электрические машины, пока пассажиров Чебоксар и Новочебоксарска перевозят два троллейбуса на автономном ходу. Машины – совершенно новые и закуплены специально для этого маршрута. Еще два электробуса выйдут на дороги чуть позже – в процессе недавней обкатки у машин обнаружили неполадки с автономным ходом. Сейчас чебоксарские троллейбусники ожидают приезда специалистов завода-изготовителя из Уфы, которые должны устранить неисправности по гарантии. Сразу после этого электрические машины начнут курсировать на маршруте. Предварительно, это произойдет на следующей неделе.

ЦИФРА 33,5 км составляет протяженность маршрута №100. В Чебоксарах, напомним, самый длинный маршрут — у троллейбуса №1. Его протяженность — 39,1 км.

Добавим, маршрут № 100 ходит от Красной площади в Чебоксарах до остановки «Библиотека» (кольцо у магазина «Каблучок») в Новочебоксарске. Время в пути составляет 48 минут. По пути следования троллейбус делает 23 остановки (16 – в Чебоксарах и семь – в Новочебоксарске).

Электробусы оснащены системой ГЛОНАСС, данные об их движении отображаются на электронных табло, на портале buscheb.ru и в приложении «Умный транспорт», отмечают в администрации Чебоксар.

Стоимость проезда составляет 26 рублей по наличному расчету, 25 рублей – по безналичному. По городу стоимость проезда по наличному расчету — 22 рубля, по безналичному – 20 рублей. И обратите внимание: проездные билеты на чебоксарский троллейбус в «сотом» не действуют.

Фото Instagram @ladykov_official