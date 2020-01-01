Погашена задолженность по заработной плате работникам «Чувашавтотранса»

В Чувашии погашена задолженность по заработной плате на самом крупном предприятии-должнике, «Чувашавтотранс». Не последнюю роль в разрешении проблемы сыграла прокуратура республики.

В течение нескольких лет организация имела наибольшую задолженность по заработной плате в регионе, а в июне прошлого года был зафиксирован максимальный размер долга — более 97 млн рублей. Прокуратура Чувашии неоднократно проводила проверки по исполнению на предприятии-банкроте трудового законодательства, в отношении его руководства были возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата заработной платы), внесены представления.

При взаимодействии других органов и ведомств с прокуратурой был принят комплекс мер по устранению выявленных нарушений трудового законодательства. Ситуация неоднократно обсуждалась на межведомственных, оперативных совещаниях, вопрос также рассматривали осенью на расширенном заседании коллегии прокуратуры республики по вопросу соблюдения трудовых прав граждан. Принятые меры способствовали выплате задолженности по заработной плате, сегодня задолженность предприятия перед работниками полностью погашена.