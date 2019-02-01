В свет вышел 6-й номер научно-популярного журнала «Чувашия: территория инноваций»

Выпуск, подводящий итоги года, начал распространяться 26 декабря. Напомним, совместный проект ЧГУ им. И.Н. Ульянова и газеты «Советская Чувашия» на протяжении полутора лет рассказывает об исследованиях ученых, об их работе в рамках крупнейших грантов Чувашии.

Цифровой мониторинг деформации строительных конструкций, биокоммуникация пчел, импортозамещающее покрытие медной проволоки, изучение компрессионного стеноза чревного ствола и способов преодоления резистентности инфекций – ключевые темы исследований, о которых рассказано в свежем выпуске журнала. Впрочем, у рядового обывателя такие сложные формулировки могут вызвать вопрос: «А мне-то это чем может быть интересно и полезно?» Ответы на этот вопрос и дадут публикации журнала.

«Сегодняшняя наука не является чем-то абстрактным и далеким от простых людей. Мы в университете убеждены, что наша деятельность должна отвечать запросам сограждан, далеких от научных лабораторий и грантовых конкурсов», — сообщает в приветственном письме читателям ректор Чувашского госуниверситета Андрей Александров.

Впрочем, не наукой единой: журнал рассказывает и о других значимых событиях в жизни молодежи Чувашии. В их числе – впервые прошедший в Чувашии конкурс “Мисс и Мистер студенчество России — 2019”, международная профориентационная смена «ЧувГУгол”, спортивные успехи студентов университета и десятки выигранных ими грантов на социальные проекты.

Фото Ольги Лебедевой