Награды за важную работу

Предстоящий новогодний праздник стал двойным для 68 жителей Чувашии. На днях в «купольном» зале Дома правительства им торжественно вручили государственные награды.

«Рад видеть знакомые лица, многодетных пап и мам. Поэтому у меня настроение теплого семейного праздника, — приветствовал героев дня Глава Чувашии Михаил Игнатьев. — Искренне рад, что наш регион богат такими отважными, добросовестными, творческими людьми, как вы. Каждый день вы делаете важную и нужную работу — трудитесь на земле, работаете на производстве, учите и лечите людей, воспитываете детей, занимаетесь общественной работой, делаете еще очень много полезных и важных дел. Глубоко признателен вам за профессионализм, самоотдачу, неравнодушие».

Именно неравнодушной и отважной оказалась первая награждаемая — Надежда Мулгачева из Батыревского района. Летом 2017 года она спасла тонущего мальчика, односельчанина. Первоклассник упал в деревенский пруд, крики услышали оказавшиеся неподалеку местные жительницы. Когда они подбежали к берегу, мальчугана уже накрыла вода, лишь его бейсболка, колыхавшаяся на поверхности, была ориентиром.

Среди женщин только Надежда Егоровна умела плавать… В районной администрации ей вручили грамоту, а теперь и высокую награду — медаль за «Спасение погибавших».

За укрепление института семьи и воспитание детей медаль ордена «Родительская слава» получили 8 семейных пар из Чебоксар, Новочебоксарска, Аликовского района. Знака материнской славы «Анне» были удостоены две многодетные мамы — Марина Жачева из Цивильска и Ольга Шишова из Новочебоксарска. За выдающиеся заслуги перед республикой и активную общественную деятельность звание «Почетный гражданин Чувашской Республики» присвоено Евгению Тертышному — члену «Чувашрессовпрофа», проработавшему в строительной отрасли 56 лет. В ответном слове награжденный посоветовал региональной власти начать реновацию хрущевок, которых много в центре Чебоксар. «Города-миллионники начинают реновацию, не дожидаясь выхода закона. Хорошо бы в год столетия государственности республики провести несколько межрегиональных конкурсов по проекту планировки территорий: центральных — через реновацию, а также прибрежных, овражных, и выходить с готовыми предложениями в федеральный Минстрой», — считает Евгений Алексеевич.

Среди награжденных были врачи, учителя, труженики полей, цехов, чиновники. В частности, медаль ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» вручена Сергею Артамонову, заместителю председателя правительства республики — министру сельского хозяйства.

Государственных наград удостоились не только трудящиеся на предприятиях, в школах и государственных структурах. Так, главному инженеру подворья «Рождественский скит» Свято-Троицкого монастыря в Алатыре Николаю Родионову присвоено звание «Заслуженный механизатор Чувашской Республики». А игуменья Нина (Эльвира Волкова), настоятельница Тихвинского монастыря, что в Цивильске, отмечена Почетной грамотой Чувашской Республики.

«Очень почетное звание, — поделился с автором этих строк Гафур Хаялутдинов, заведующий одним из отделов Центра гигиены и эпидемиологии, только что ставший заслуженным врачом Чувашской Республики. И немного пофилософствовал о своей профессии: «К санитарным врачам несколько другое отношение, нежели к врачам, непосредственно оказывающим помощь людям. Санитарные врачи штрафуют, закрывают — их недолюбливают. Что ж, у каждого своя работа. Сейчас немодно вспоминать, но еще Ленин говорил: будущее принадлежит медицине предупредительной. Болезнь, эпидемию легче и дешевле предупредить, чем потом с ней бороться». А еще Гафур Абрарович немного волновался за супругу — заведующую детским садом в чебоксарском микрорайоне «Садовый», который торжественно открывался в тот же день, утром.

Все герои дня, с которыми удалось побеседовать, были настроены на деловой лад, и на вопрос: «Как отметите Новый год?» — односложно отвечали: «Как обычно, в кругу семьи. До праздника еще несколько рабочих дней». «Год выдался сложным. Не исключено, что часть новогодних праздников придется посвятить работе», — призналась и Рената Ананьева, заместитель главы администрации Моргаушского района — начальник финансового отдела, награжденная знаком отличия «За безупречную службу в органах местного самоуправления Чувашской Республики».

Фото cap.ru: Среди получивших награды в канун Нового года большинство — работники образования, их 12 человек.