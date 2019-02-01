25 декабря будут подведены итоги конкурса «Лучший предприниматель Чувашии 2019 года»

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Успешных ждет награда

С 14 ноября по 13 декабря принимались документы на конкурсы «Лучший предприниматель Чувашии 2019 года» и «Открой свое дело», которые не первый год проводит Республиканский бизнес-инкубатор совместно с Минэкономразвития Чувашии.

Первый конкурс проходит среди субъектов малого и среднего предпринимательства, второй — среди молодежи. Как сообщили в бизнес-инкубаторе, нынче на конкурс «Лучший предприниматель Чувашии» поступило 55 заявок и 31 заявка на «Открой свое дело».

Побороться за ценные призы решили как маститые, так и начинающие предприниматели из муниципальных районов: Аликовского, Батыревского, Комсомольского, Красноармейского, Урмарского, Цивильского, Чебоксарского, Шемуршинского, Шумерлинского, Ядринского, Яльчикского, Янтиковского. А также из городов Чебоксары,Канаш и Цивильск.

Подведение итогов назначено на 25 декабря.

Александра Григорьева
Опубликовано: 24 декабря 2019 г.


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