Трое жителей Марий Эл задержаны в Чебоксарах с крупной партией наркотиков

Возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей республики Марий Эл — 16-летней девушки и ее 21-летнего знакомого. Они подозреваются в покушении на незаконный сбыт наркотических веществ в крупном размере.

По версии следствия, нынешней осенью они специально переехали в Чебоксары и проживали здесь на съемной квартире с целью сбыта наркотиков. В середине декабря молодые люди приехали в лесной массив Заволжья, забрали там из тайника наркотики весом более 100 граммов и вернулись в Чебоксары для их сбыта. Однако на остановке «Олимпийский стадион» были задержаны сотрудниками полиции.

Наркотические средства, обнаруженные у девушки в ходе ее личного досмотра, изъяты в полном объеме.

Позже, в тот же день, следствие установило еще одного соучастника преступления — 21-летнего парня, также жителя Марий Эл. По версии следствия, он вел с задержанными переписку через интернет-мессенджер, в которой давал им указания относительно места нахождения тайника и дальнейших действий.

Сейчас все трое по решению суда заключены под стражу, сообщили в СУ СКР по Чувашии. Расследование уголовного дела продолжается.