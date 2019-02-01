Районы поздравляли столицу

Районы и города Чувашии присоединились к празднованию 550-летия столицы республики

На набережной развернулась своеобразная выставка достижений — все районы республики привезли на праздник свою уникальную продукцию. Каждый муниципалитет рассказывал историю своей малой родины, демонстрировал самобытность танцев, песен и одежды.

В большинстве мини-представлений в рамках фестиваля «Гостеприимная Чувашия» гости из районов обязательно вспоминали об истории основания столицы республики. В итоге Московская набережная заиграла новыми красками.

ЮРИЙ ВАСИЛЬЕВ,

руководитель Администрации Главы Чувашии: «Искренне говорю, что нам повезло с Московской набережной, которая стала одним из эпицентров. Благодарим районы республики. Они с большой самоотдачей участвовали в фестивале «Гостеприимная Чувашия». Позже выступающие отметили и Певческое поле, которым удачно заменили Красную площадь, «вставшую» на реконструкцию».

Логическим продолжением выставки-фестиваля на набережной стал фестиваль национальной кухни. Множество шатров с накрытыми столами раскинулось на площадке у монумента Матери. Поздравить столицу Чувашии, порадовав своим кулинарным мастерством, собрались не только представители всех районов республики. Гости из тюменской областной общественной организации «Ассоциация чувашей «Таван» приготовили к конкурсному показу блюда из сибирской рыбы, жаркое из оленины, украсили чакат (творожный сыр) северными ягодами. Продукты сибирские, рецепты чувашские.

Фото Максима Васильева

И многие отметили, что это было правильным решением — позвать на праздник столицы все районы республики.