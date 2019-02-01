События, которые нас объединили

Год большого юбилея города в памяти его жителей останется надолго

Международная общественная акция «Бессмертный полк» — это одно из тех событий, о которых хочется вспомнить в канун уходящего года. Около 70 тыс. человек, по данным наблюдателей, встали в ряды полка 9 Мая в Чувашии. Среди них более 22 тысяч чебоксарцев пришли в сквер Национальной библиотеки Чувашии, откуда ежегодно стартует шествие «Бессмертного полка», чтобы вспомнить самим и рассказать другим о своих родных, защищавших Отечество в дни военного лихолетья.

С фронтовиком в одном ряду

Люди шли в колоннах с портретами участников Великой Отечественной, общаясь друг с другом, рассказывая об отцах и дедах, участвовавших в боях с врагом. Вспоминали бабушек, как фронтовичек, так и тружениц тыла, работавших не щадя здоровья, потому что все делалось ради фронта, ради Победы. Одна из участниц так и сказала: «Несу портрет деда, как будто рядом с ним в одном ряду, плечом к плечу иду!»

Участники «Бессмертного полка» удивлялись тому, как много объединяет совершенно незнакомых людей по прошествии стольких десятилетий после войны. И, конечно, важно заложить понимание значимости Победы у школьников, которые также шли в колоннах вместе со взрослыми. Ведь история страны складывается из историй каждой семьи, и ощутить причастность к празднику «со слезами на глазах», почувствовать себя частицей большой страны, необходимо юным, ради жизни которых и воевали их деды и прадеды на фронтах Великой Отечественной войны.

КСТАТИ Праздничные Чебоксары в этом году были оформлены под единым девизом: «Победа одна на всех». На центральных улицах установлено 20 баннеров, оформлено 70 остановочных павильонов, установлено 100 объемных декоративных конструкций. Проспект Ивана Яковлева украсили 30 Знамен Победы. Впервые в столице Чувашии на шествии были задействованы волонтеры.

Фото Максима Васильева

В строю «Бессмертного полка» рядом и Глава республики Михаил Игнатьев, и простые жители. Здесь они все равны: дети и внуки героев, память о которых нужна не ушедшим, она нужна оставшимся жить.

Память, отлитая в металле

550 чебоксарцам — самым трудолюбивым, активным, почтенным и доблестным — вручили юбилейные медали «В память о 550-летии города Чебоксары». И, конечно, в первую очередь — ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, благодаря самоотверженности которых удалось победить врага и уже в мирное время отдать свои силы развитию города.

Одним из первых, в апреле этого года, памятную медаль получил Нил Гаврилович Морозов. Кавалер орденов Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалей «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга», вернувшись с фронта, работал юристом в проектно-конструкторских организациях Чебоксар, более 15 лет занимался педагогической деятельностью. Много лет был председателем региональной Общероссийской организации ветеранов войны и военной службы и по сей день остается активным общественником.

Юбилейной медали удостоились и прошедшие фронтовые дороги бывший министр просвещения ЧАССР Дмитрий Егорович Егоров, заслуженный строитель республики Георгий Иванович Охотников, труженик завода имени В.И. Чапаева Анатолий Сергеевич Сергеев, общий трудовой стаж которого насчитывает 50 лет. Отметили почетным знаком и ветерана газеты «Советская Чувашия», обладателя ордена Отечественной войны II степени Петра Гурьевича Кольцова.

КСТАТИ Медаль диаметром в 34 мм, на аверсе которой изображена историческая часть города, а на реверсе — надпись «550. Чебоксары. Шупашкар. 2019», изготовлена из золотистого томпака — это сплав латуни, меди и цинка. Изделие крепится к колодке, обтянутой синей муаровой лентой со светлой полоской.

Мечты сбываются, или «Стань первым!»

XVII благотворительная акция Первого канала «Стань первым!» собрала в Чебоксарах в День защиты детей тысячи детей и их родителей. Именно с этого «первоиюньского» праздника город уже по-летнему ощутил, что действительно у столицы Чувашии в этом году все будет по-особенному, по-юбилейному.

Более шести тысяч билетов раздали волонтеры детям, чтобы они могли сходить на футбол, в театр, на мультфильмы. Ведущие новостных программ, ток-шоу и развлекательных передач Дмитрий Борисов, Арина Шарапова, Марина Ким, Ирина Муромцева, Юлия Барановская, Борис Грачевский, Алексей Лысенков, легендарный Леонид Якубович исполняли мечты детей. Пели с ними песни, катали их на машинах, дарили подарки, угощали мороженым. Акцию поддержали правительство Чувашии и администрация Чебоксар. Глава республики Михаил Игнатьев исполнил давнюю мечту большой семьи Игоря и Ирины Ольновых, воспитывающих семерых детей, и вручил главе семейства ключи от трех квартир общей площадью чуть более 156 квадратных метров.

МАРИНА КИМ, телеведущая: «Чебоксары! Это был насыщенный день добра, тепла и любви. Все, что мы могли подарить детям и их родителям, мы дарили! От души! Квартиры, автобусы, оргтехнику, хоккейную форму и главное — нашу любовь! Отдельная благодарность @ddborisov (Дмитрию Борисову. — Прим. ред.) за концерт на берегу Волги для 30000 молодых чебоксарцев, которые зажгли в этот вечер под салют и треки самых крутых популярных молодых артистов! Это исполнители, которых я реально сама знаю и люблю их песни! Канал семьи Первого канала @musiconetv (телеканал «Музыка Первого». — Прим. ред.) организовал прямой эфир на таком уровне!!! Нам даже не нужны Бон Джови и Леди Гага. Круто, что в России такое есть!»

Телезвезды побывали на площадках «Амазонии», в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями, в Республиканской детской клинической больнице, где пообщались с детьми, в том числе с теми, кто лечится от онкологии. Провели «Зарядку со звездой», а Борис Грачевский, художественный руководитель детского киножурнала «Ералаш», пообщался с ребятишками и бесплатно показал кино.

…Юбилей, к которому Чебоксары готовились несколько лет, отпразднован. Начался он масштабной «Зарядкой со звездой» сразу на трех площадках. Спортсмены из футбольного клуба «Спартак», профессиональный борец, выступающий в боевых единоборствах, боевом самбо и смешанных единоборствах, гость из Нижнего Новгорода Вячеслав Василевский, баскетболисты из команды «Чебоксарские ястребы» своим примером показывали, что зарядка — это здоровье и бодрость духа. А потом понеслось, только успевай выбирать, что тебе больше по душе.