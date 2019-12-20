Большая пресс-конференция Владимира Путина бьет рекорды

Состоявшаяся вчера пятнадцатая по счету большая пресс-конференция Президента России Владимира Путина поставила очередной рекорд — на нее было аккредитовано без малого 1900 журналистов, это почти на 200 больше, чем в прошлом году. Так уж совпало, что в эти декабрьские дни очередные температурные рекорды ставит и погода. Наверное, поэтому первый вопрос главе государства касался глобальных изменений климата.

Причем в этом году Владимир Путин не стал открывать конференцию, привычным местом проведения которой уже давно стал московский Центр международной торговли, кратким обзором главных итогов года, а сразу перешел к ответам на вопросы. К слову, трансляция велась в прямом эфире сразу на нескольких федеральных каналах. Камеры в зале были расположены так, чтобы операторы за секунду могли найти и показать того, кто задает вопрос. Слово давали как представителям центральных СМИ, ветеранам журналистики, так и корреспондентам из регионов. Кстати, последних, как всегда, было большинство.

Игорь Герасимов,

заместитель главного редактора АО «Газета «Советская Чувашия»: «Большая пресс-конференция — это всегда своеобразный срез настроения страны, волнующих людей сегодня проблем, ведь журналисты на нее приезжают со всех концов России. Конечно, были и «проходные» вопросы, но по большей части главу государства спрашивали о тех вещах, которые реально волнуют людей на местах. Экология, экономика, здравоохранение… Запомнился вопрос о сборе денег на лечение детей посредством СМС — его автора зал поддерживал аплодисментами больше всего…»

О высоких тарифах на авиабилеты спрашивали представители камчатских СМИ, которым до этого еще ни разу не посчастливилось задать вопрос. О том, как предотвратить утечку молодых кадров из Зауралья в «безразмерные» Москву и Санкт-Петербург, интересовалась журналистка из Омска. Корреспондента из Уфы беспокоила проблема алкоголизации населения. Крымчане просили расширить возможности бесплатного лечения тяжелобольных детей на территории страны, а не за границей за баснословные деньги. Ямалец интересовался, когда построят мост через Обь, а сибиряки благодарили за Универсиаду, но сетовали на ухудшение экологической обстановки в Красноярске…

Представители СМИ интересовались также исполнением нацпроектов, инфляцией, пенсионной реформой, поддержкой сельского хозяйства. Несколько вопросов было задано и по теме празднования 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне…

За 4 часа 18 минут Президент ответил на 77 вопросов. Однако рекорд по времени не был побит — в 2008 году пресс-конференция Путина длилась 4 часа 40 минут.

Подробнее о нынешней встрече главы государства с журналистами — в репортаже нашего корреспондента Игоря Герасимова, аккредитованного в числе журналистов от Чувашии, в одном из следующих номеров «Советской Чувашии». Ну а пока предлагаем небольшую подборку наиболее актуальных тем, поднятых на пресс-конференции.

О «мусорной реформе»

Отвечая на вопрос журналиста из Ленинградской области о «мусорной реформе», Владимир Путин отметил:

«…Мы генерируем в год по стране 70 миллионов тонн бытовых отходов. 70 миллионов тонн! Вы представляете? Огромное количество.

И такой отрасли, как переработка бытовых отходов, в Советском Союзе и в новой России никогда не было, мы создаем ее с нуля. И здесь, конечно, основные решения в целом приняты: создан федеральный оператор, созданы 200 с лишним региональных операторов, принята схема территориального планирования по решению этого вопроса.

Но чего, мне кажется, не хватает, — совершенно не хватает прямого общения с гражданами <…> И, конечно, мы должны совершенно избавиться от всяких серых схем и криминала. Здесь нужно наводить элементарный порядок».

По словам Президента, нужно объяснять людям, откуда взялись цифры по оплате за вывоз мусора, чтобы все было прозрачно, понятно, кто и за что платит.

О реальном секторе экономики

Журналист Матвей Шестаков из телекомпании «ТВ Центр» подметил, дескать, некоторые критики считают, что реальный сектор экономики сейчас основан исключительно на советском прошлом: якобы тогда были построены заводы, крупные магистрали, разработаны месторождения. И попросил рассказать Президента, что за последние 10 лет все-таки было сделано.

«Критика — всегда не плохо, всегда заставляет нас задуматься, во всяком случае, о теме, которая критиками поднимается, — ответил Владимир Путин.— Что касается того, что мы живем на всем старом, советском, то мы, конечно, не можем не пользоваться тем, что досталось от тысячелетнего Российского государства, в том числе и за его советский период. Это абсолютно очевидно. И в советский период было много сделано такого, чем мы можем гордиться и гордимся до сих пор. <…> Что касается сегодняшнего дня, я людям, которые полагают, что ничего не поменялось, просто хочу сказать буквально несколько слов. Во-первых, 75 процентов производственных мощностей в перерабатывающей промышленности созданы с 2000 года. Средний возраст машин и оборудования в перерабатывающей промышленности — 12 лет. Понимаете? Это о чем говорит? Это говорит о том, что сделано за последние десятилетия…»

И это, по словам руководителя страны, далеко не все. Вдвое возросло количество федеральных трасс в нормативном состоянии. Сегодня Россия — самый крупный поставщик пшеницы на мировой рынок, обошедший США и Канаду. На 24 миллиарда долларов продано на внешнем рынке сельхозпродукции. Показатели выросли не только по зерновым, но и по животноводству. Открыто около 600 новых месторождений. Благодаря развитию атомной и гидроэнергетики, газу получилась самая «зеленая» в мире структура энергетики, созданы новые отрасли, как сжиженный природный газ, перечислил Путин, подчеркнув, что так можно говорить практически по каждой отрасли.

О негативных явлениях в медицине

Журналист информагентства URA.RU поднял вопрос о низких зарплатах обычных врачей, в то время как главврачи получают в разы больше.

Первое, что надо сделать, так это избавиться от этой несправедливой дифференциации, акцентировал внимание Путин. По его словам, нужно, безусловно, изменить базовую ставку постоянного оклада, которая в регионах сейчас разнится от 35 до 50 процентов. Необходимо сделать единый подход по всей стране, в том числе и к стимулирующим выплатам. За количество выездов, принятых больных и так далее. При этом ни в коем случае нельзя снижать надбавки, связанные с работой в особых условиях: в праздничные, ночные часы. Вот что для начала надо привести в порядок.

Согласился Президент, что нужно вместе с ростом экономики поднимать уровень заработных плат в социальной сфере, и прежде всего в медицине.

Отмечены были и положительные явления в области первичного здравоохранения. На эти мероприятия, по словам Владимира Владимировича, дополнительно к текущим расходам на медицину и к тому, что предусмотрено в национальном проекте «Здравоохранение», будет выделено 550 миллиардов рублей. Деньги в основном пойдут на приведение в порядок основных фондов, приобретение техники и транспорта. Предполагается привести в нормативное состояние или построить 10 тысяч учреждений, приобрести 37 тысяч транспортных средств и до 10 тысяч единиц различного оборудования.

Большие средства направляются на борьбу с онкологией. Есть неплохие результаты в области борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, существенно сократилась детская смертность. По этим направлениям и нужно двигаться дальше, поставил задачу глава страны.

О санкциях в спорте

Журналист «Матч ТВ» ожидаемо поднял актуальную сейчас тему об отстранении россиян от всех крупных спортивных событий, к которым также можно причислить Олимпийские и Паралимпийские летние и зимние игры.

По мнению главы государства, это не только несправедливое, но и несоответствующее здравому смыслу и праву решение. «Ни в одной правовой системе мира ничего подобного никогда не было в истории человечества и, надеюсь, никогда не будет», — возмутился Президент.

Любое наказание должно быть индивидуальным, высказался он. Если кто-то в чем-то конкретно уличен, то тогда это совершенно естественно и справедливо. Но если у нас подавляющее большинство спортсменов являются «чистыми», как можно за действия кого бы то ни было налагать санкции на всех?

«Кроме всего прочего (я на пресс-конференции в Париже тоже об этом сказал), это решение WADA противоречит Олимпийской хартии. Не может, не должна команда страны выступать под нейтральным флагом, если нет фактических претензий к действующему Олимпийскому комитету. Так в хартии записано, — привел аргумент Путин. — Если сейчас со стороны WADA к нашему Национальному олимпийскому комитету претензий нет, значит, тогда сборная должна выступать под своим флагом. Разбирайтесь с конкретными людьми, и мы, конечно, будем в этом помогать и содействовать этому. Мы все делаем для того, чтобы российский спорт был чистым».

О Великой Победе

— Не жалеете ли вы о том, что в сводной колонне победителей (в дни празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. — Прим. ред.) не будет военнослужащих из всех бывших республик Советского Союза, включая Украину и Грузию? — поинтересовался журналист МТРК «Мир».

— Я жалею, что нет Советского Союза, — признался Путин. — А что касается участия стран в параде — это их выбор. Но если кто-то не приедет в силу каких-то сегодняшних особенностей наших межгосударственных отношений, думаю, что для них это было бы большой ошибкой. Потому что это будет означать, что они не проявляют должного уважения к тем людям, которые боролись и отдали свою жизнь за независимость их собственной Родины. <…> Когда я слышу, что, может быть, было бы хорошо Ленинград сдать и так далее, мне хочется сказать: «Вы придурки?! Нет? Вас бы никого не было, кто так сегодня рассуждает!» Вот о чем речь. И, конечно, присутствие на параде в Москве потомков тех, кто отстоял нашу государственную независимость и сохранил наши народы, на мой взгляд, это символический и важный жест. Мы будем рады увидеть всех, кто примет наше приглашение…

Фото kremlin.ru: Формат пресс-конференции Путина — это свободное общение. Президент не раз показывал и демонстрировал, что отвечает на любые вопросы — от серьезных до курьезных.