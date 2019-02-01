Чебоксарская журналистка Татьяна Синицкая — призер конкурса Тотального диктанта

Блины оказались не комом

Фонд Тотального диктанта объявил победителей и призеров конкурса научно-популярных авторов одноименной акции. Среди призеров и чебоксарская участница, редактор портала Cheb.ru Татьяна Синицкая.

Экспертное жюри конкурса, куда входили профессионалы научной популяризации из университетов ИТМО, ВШЭ и МИСиС, а также эксперты и друзья Тотального диктанта, оценивало 30 заявок, прошедших первичный отбор, и назвало 5 победителей и 10 финалистов. Каждую из работ оценивали 3 члена жюри по пятибалльной шкале, максимальная оценка в финале конкурса — 15 баллов. Наша участница набрала 12 и вошла в десятку призеров. Пятью победителями стали представители Москвы, Санкт-Петербурга, Белгорода, Ухты и Пушкина. Среди призеров — Москва и Санкт-Петербург, а вместе с тем Томск, Наро-Фоминск и Чебоксары.

Теперь все авторы-победители будут публиковаться в блоге Тотального диктанта на Яндекс.Дзене, в социальных сетях и на сайте проекта. Помогать и консультировать их будут члены научно-популярной редакции Тотального диктанта. Кроме того, все 15 лучших конкурсантов приглашены на конференцию ТД, которая пройдет с 30 января по 2 февраля 2020 года в Москве. Там для них специально организуют образовательный трек по научной популяризации в гуманитарных науках, а также дискуссии на интересные темы, например «Читать и понимать: зачем современным детям школьная литература?» или «Непрерывное образование — русский язык 18+».

Отборочный этап конкурса научно-популярных авторов, главным требованием которого было выбрать тему, связанную с русским языком, современной литературой или грамотностью, прошел еще в ноябре. Известно, что Тотальный диктант из «акции одного дня» теперь превратился в круглогодичное событие: его организаторы постоянно рассказывают своим подписчикам о лингвистике и литературе, выпускают книги, устраивают лектории, ежегодно выбирают новую столицу ТД. Поэтому в связи со все возрастающими масштабами здесь стремятся к тому, чтобы и тех, кто рассказывает о русском языке научно и популярно, стало больше. А победители подобных конкурсов становились частью новой медиакоманды Тотального диктанта. В такую команду теперь влилась и наша землячка.

Хотя Татьяну Синицкую трудно назвать новичком в Тотальном диктанте. Журналистка, блогер и редактор интернет-портала участвует в образовательной акции в Чебоксарах уже семь лет. И она, можно сказать, практически круглая отличница Тотального диктанта. В ее активе за это время лишь две «четверки» и пять «пятерок»!

На конкурс Татьяна отправила текст о том, как правильно сказать — печь блины или жарить. И блины оказались совсем не комом.

Так что она планирует интересные встречи в столице России в конце января и начале февраля.

— В общем, можно брать билеты! — не скрывает радости официально признанный автор Тотального диктанта.

Фото Олега Мальцева из архива редакции