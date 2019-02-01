В Чебоксарах пройдет фестиваль швейцарского кино

Под девизом «Ищите женщину»

С 20 по 26 декабря Фонд регионального развития «Содружество», культурный центр «Полигон» при поддержке Посольства Швейцарии в Москве представит в столице Чувашии новую программу фильмов из Швейцарии под девизом «Cherchez la femme / Ищите женщину». Показы пройдут в рамках проекта «Музей кино».

На фестивальной афише четыре документальных и три игровых фильма последних лет, снятые женщинами и посвященные женщине и «женскому». Киноленты рассказывают про юных и пожилых, про женщин-музыкантов и женщин-режиссеров, про актрис и спортсменок. Это их «маленькие истории», которыми они открывают нам что-то важное в большом мире.

По словам руководителя Фонда регионального развития «Содружество» Михаила Кузьмина, «Полигон» впервые проводит тематический кинофестиваль. Организаторы уверены, что интересен он будет не только женской половине аудитории. Ведь каждая картина — своеобразное исследование женской природы, а после каждого показа у зрителя будет возможность поделиться мыслями и впечатлениями об увиденном.

Например, в центре сюжета фильма Петры Вольпе «Божественный порядок» домохозяйка Нора из маленького швейцарского городка, попавшая под влияние феминистских идей и борющаяся за женское избирательное право и против так называемого «божественного порядка» (в Швейцарии женщины получили право голосовать только в 1971 году). А фильм Урсулы Майер «Сильные плечи» рассказывает о Сабине, поставившей целью стать профессиональной легкоатлеткой и готовой ради этой цели на что угодно. «Девочка из ущелья Энцилох» Алис Шмид — о девочке из семьи фермеров, вынужденной все дни проводить в одиночестве. «Снимая жизнь — как мой отец пытался удержать счастье», о девушке, создающей фильм о своем отце, «Сара играет оборотня» Катарины Висс о впечатлительной девочке-подростке, играющей в школьной театральной группе, и другие.

Все фильмы традиционно для фестивалей «Полигона» демонстрируются на языках оригинала с русскими субтитрами. Показы пройдут на пятом этаже ТРЦ «Мега Молл»

Кадр из фильма «Девочка из ущелья Энцилох».