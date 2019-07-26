От 3,5 до 7 лет проведут за решеткой продавцы спайсов из Новочебоксарска

В Новочебоксарске трое молодых людей приговорены к реальному лишению свободы за покушение на незаконный оборот спайсов.

Под уголовную статью попали двое 18-летних жителей Мариинского Посада, достигших совершеннолетия уже в ходе предварительного следствия по делу, и 21-летний житель Новочебоксарска. Все трое признаны виновными в покушении на незаконный сбыт наркотиков группой лиц по предварительному сговору.

В ноябре прошлого года молодые люди для последующего сбыта забирали из тайников, оборудованных в Чебоксарах, спайсы общей массой более 97 граммов, расфасованные в пакетики и заложенные там их сообщниками, с которыми фигуранты дела вели электронную переписку через интернет-мессенджеры (сейчас они устанавливаются). Далее злоумышленники делали закладки со спайсами в Новочебоксарске, а один из них — 18-летний молодой человек — еще и на территории Канаша и Алатыря.

Но получить материальную выгоду от своей «работы» не успели, их задержали полицейские. В ходе личного досмотра молодого человека, решившего обеспечить наркотой три города, и по месту его жительства были обнаружены оставшиеся психоактивные вещества общей массой более 61 грамма, расфасованные в 79 пакетиков. Все наркотики, в том числе из оборудованных 46 тайников, изъяты.

Одному из 18-летних молодых людей суд назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы (на его счету 48 эпизодов), а его ровеснику отмерил три с половиной года. Оба будут отбывать сроки в колонии общего режима. А их 21-летний сообщник приговорен к семи с половиной годам колонии строгого режима.

Приговор суда еще не вступил в законную силу. Правоохранители устанавливают источник происхождения спайсов, чтобы пресечь канал их поставки, сообщили в СУ СКР по Чувашии.